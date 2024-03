La presidente Damiano alla 72^ Assemblea di Avis provinciale Venezia

Si è tenuta questo pomeriggio, al Centro Cardinal Urbani di Zelarino, la 72^ Assemblea di Avis provinciale Venezia che, come da tradizione, ha richiamato la partecipazione di tutte e 43 le Avis della provincia.

Un incontro per discutere sull'andamento delle attività nel territorio provinciale, del progetto scuola, approvare il bilancio e delineare le modalità di voto in vista delle elezioni dell'anno prossimo per il nuovo consiglio.

A portare i saluti dell'Amministrazione è stata la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, insieme all'assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar e la vicepresidente della Municipalità di Chirignago Zelarino, Luisa Rampazzo.

"E' bello vedere così tante persone riunite oggi che fanno rete per portare luce nelle nostre comunità", queste le parole della presidente Damiano durante i saluti istituzionali. "Come Amminstrazione sosteniamo con forza il lavoro portato avanti da tutte le Avis del territorio - ha continuato Damiano - Un sostegno che si esprime durante l'anno con molteplici iniziative di sensibilizzazione per sottolineare l'importanza di questa realtà che si impegna con dedizione a fare del bene, salvando delle vite attraverso le donazioni di sangue. E' importante ricordare l'opera dei tanti volontari che si spendono con dedizione e generosità per l'associazione che è ormai capillarmente diffusa su tutto il territorio comunale. Non va inoltre dimenticato il lavoro indispensabile di educazione alla donazione portato avanti in questi anni all'interno degli istituti scolastici per spiegare alle nuove generazioni il ruolo di Avis come ente promotore di solidarietà e di cittadinanza attiva".

A fare gli onori di casa è stato il presidente dell'Avis provinciale di Venezia Fabio Reggio che ha ricordato quanto il Veneto sia tra le regioni italiane con il più alto indice del dono. Nello specifico, in provincia di Venezia oltre 25mila soci Avis hanno donato il sangue nel 2023.

Durante il corso dell'assemblea, è stato inoltre ribadito che i dati di gennaio 2024 hanno segnalato una leggera inversione di tendenza, con un potenziale aumento dei donatori attivi, frutto del lavoro di sensibilizzazione fatto nel corso del 2023.

L'appuntamento di questo pomeriggio è stato anche l'occasione per definire la coesione dell'associazione nel territorio e discutere insieme di nuove proposte da poter mettere in campo.

Al termine dell'incontro è stato consegnato un mazzo di fiori, in segno di riconoscimento, a Camilla Fornari, donatrice di midollo osseo a Verona.