L'assessore Mar al Premio Distrettuale "Eccellenza e Ispirazione"

Si è svolta, questa mattina nella sede di Palazzo Franchetti a Venezia, la prima edizione del Premio Distrettuale "Eccellenza e Ispirazione", promosso dall'Inner Wheel Distretto 206.

Il riconoscimento, è stato sottolineato, viene attribuito ad una figura femminile per celebrare il talento, la creatività e la forza trasformativa delle donne che con il loro impegno e l'esempio quotidiano, ispirano le nuove generazioni e contribuiscono alla costruzione di un futuro più inclusivo e consapevole. E' stata così premiata una figura eccellente, che opera con impegno e competenza nel rispetto dei valori fondanti dell'Inner Wheel.

A portare i saluti dell'Amministrazione comunale è stata l'assessore alla Promozione del territorio e all'Università, Paola Mar, nonché membro della Giuria, così intervenuta: "Come Amministrazione promuoviamo quotidianamente il lavoro sinergico fra diverse realtà del territorio, per esaltare le figure professionali e non solo che contribuiscono ad arricchirlo, dedicandosi con umanità a progetti importanti dal punto di vista sociale".

La cerimonia si è aperta con il saluto della governatrice, Cristina Galletti Pagliani, che ha presentato, in anteprima al pubblico, un video girato a Venezia ed esposto lo scorso anno a Pechino, la cui protagonista è una giovane eccellenza del territorio del Distretto 206, la mezzosoprano Valentina Volpe Andreazza.

Presenti, tra gli altri, la presidente del Club di Venezia, Manuela Savoia, insieme agli altri due membri della Giuria, Lavinia Damian, imprenditrice nel settore dei trasporti e della sicurezza e Antonio Girardi, vicepresidente della Fondazione Studi universitari di Vicenza, nonché segretario regionale della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità (CIDA).

Tra le cinque candidate al premio, la Giuria, all'unanimità, ha aggiudicato il "Premio Eccellenza e Ispirazione" Distretto 206 - Edizione 2025 a Camilla Benedetti, manager d'impresa nel settore siderurgico, promotrice di progetti formativi, culturali e di sostenibilità rivolti ai giovani e alla comunità. La vincitrice, presentata dai Club Inner Wheel di Cervignano Palmanova, Cividale del Friuli, Gorizia Europea, Pordenone, Trieste, e Udine, è stata premiata con la seguente motivazione: "Per aver saputo distinguersi in giovane età, come figura di riferimento nel panorama industriale e manageriale con una visione innovativa e un impegno concreto nei confronti della sostenibilità, della formazione giovanile e del benessere collettivo".

A consegnare il premio, un pezzo unico in vetro realizzato singolarmente a mano, è stata Maria Giulia Seguso, erede della storica famiglia di vetrai muranesi, che hanno creato il riconoscimento appositamente per l'occasione.