Interventi di disinfestazione straordinaria a seguito di un caso di infezione da virus Chikungunya

Un'ordinanza firmata oggi dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro dispone un intervento urgente di disinfestazione in alcune vie di Mestre, a seguito della comunicazione pervenuta dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Ulss 3 Serenissima nella quale viene accertato un caso importato di Chikungunya trasmessa dalla zanzara tigre (Aedes albopictus).

Secondo le Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto - anno 2025 e del relativo protocollo, sono previsti trattamenti specifici per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio.

Pertanto, dalle ore 23:55 di mercoledì 10 settembre saranno effettuati dalla ditta specializzata incaricata del servizio di disinfestazione da parte dell'Ulss 3 “Serenissima” alcuni interventi di disinfestazione straordinaria, con trattamento sia larvicida che adulticida, nelle seguenti vie e piazze: piazza XXVII Ottobre, via Teatro Vecchio, via Alessandro Poerio fino ad angolo con piazza Erminio Ferretto, piazza Erminio Ferretto fino ad angolo via Peschiera Vecchia, Calle del Sale, via Peschiera Vecchia, via Fabio Palamidese, via Francesco Scipione Fapanni da incrocio via Lazzari fino ad angolo con via Fabio Palamidese, via Antonio Lazzari, via Cristoforo Colombo da piazza XXVII Ottobre fino ad incrocio con via Lazzari, Corso del Popolo da piazza XXVII Ottobre fino ad angolo via Mestrina, via Paolo Sarpi, via Mestrina fino ad angolo Corso del Popolo, piazzetta XXII Marzo, via Ca' Venier, via Andrea Costa, via Ca' Savorgnan, via Olivi, via Brenta Vecchia, via Giovanni Pascoli, Corte Marin Sanudo, via Fratelli Rondina, via Gaetano Zorzetto, piazza Barche, via Gino Allegri, piazza Alfonso Coin, piazza Gaetano Zorzetto e Riviera Diritti dei Bambini.

Gli interventi di disinfestazione straordinaria prevedono le seguenti attività:

Trattamento antilarvale su area pubblica e privata (porta a porta)

- giovedì 11 settembre a partire dalle ore 8:30 fino a fine trattamento. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento sarà eseguito nei giorni 12 o 13 settembre dalle ore 8:30 fino al termine del trattamento.

Trattamento adulticida:

- mercoledì 10 settembre, a partire dalle ore 23:55 circa, sarà eseguito il trattamento adulticida ad azione residuale in aree pubblica e private. Il trattamento non prevede l'ingresso degli operatori nei contesti privati, in quanto il prodotto ricade in area privata, ma viene somministrato dall'area pubblica.

- giovedì 11 settembre, a partire dalle ore 24:00 circa, sarà eseguito il trattamento adulticida in area pubblica ad azione abbattente;

- venerdì 12 settembre, a partire dalle ore 24:00 circa, sarà eseguito l'ultimo trattamento adulticida in area pubblica ad azione abbattente.

L'ordinanza indica anche ai cittadini delle aree interessate alcune precauzioni da prendere nelle diverse fasi del trattamento adulticida:

PRIMA | raccogliere verdura e frutta negli orti pronte al consumo o di proteggere le piante con teli di plastica in modo che non siano direttamente investite dal prodotto insetticida.

DURANTE | chiudere le finestre, sospendendo anche il funzionamento di impianti a ricambio d'aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri.

DOPO | pulire con acqua e sapone mobili, suppellettili e giochi dei bambini posti all'esterno; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Nell'ordinanza vengono poi ricordate alcune misure da osservare anche in futuro, quali:

evitare l'abbandono di contenitori dove potrebbe depositarsi acqua;

svuotare prontamente eventuali contenitori che ne avessero depositata;

tenere sgombri cortili e aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere;

svuotare piscine non in esercizio e fontane, o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi.

Per eventuali chiarimenti si può telefonare al Contact Center Dime, al numero 041041.

Il testo dell'ordinanza.