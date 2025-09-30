ll concerto dei Batistococo e i fuochi d’artificio in onore di San Michele chiudono la 3. edizione di Me3land

Si è conclusa ieri sera la terza edizione di Mes3land, il parco divertimenti che per dodici giorni ha animato l’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo di via Torino.

Nonostante qualche giornata segnata dal maltempo, l’evento ha comunque confermato il numero dei visitatori dell’anno precedente, confermando alla terza edizione l’attrattiva e la capacità di coinvolgere pubblici eterogenei.

La manifestazione rientrava nel programma de Le Città in Festa del Comune di Venezia ed è stata organizzata dall’associazione Eventi 2000 in collaborazione con Vela Spa.

L’ultima serata ha visto salire sul palco i Batistococo, prima del gran finale con un spettacolo pirotecnico in onore di San Michele, patrono di Mestre: dalle 22.30 il cielo si è illuminato per una ventina di minuti con scie luminose e giochi di colore che hanno salutato la chiusura dell’evento.

“Mes3land si è confermato un luogo di socialità e condivisione, un evento capace di parlare a pubblici diversi, dai bambini alle famiglie, dai giovani agli adulti – ha sottolineato il sindaco Luigi Brugnaro – Il parco ha offerto un calendario ricco e variegato, in grado di unire musica dal vivo, spettacoli, intrattenimento e momenti dedicati alle famiglie. Ogni giorno c’è stata la possibilità di vivere esperienze diverse: dai concerti alle attrazioni più tradizionali del luna park, dai laboratori per bambini alle aree tematiche. L’evento ha saputo coinvolgere non solo i residenti in Comune, ma anche visitatori provenienti dall’intera area metropolitana e da diverse province del Veneto, oltre a visitatori che alloggiavano in terraferma. Questo dimostra come iniziative ben organizzate, capaci di unire divertimento, cultura e socialità, possano diventare un punto di riferimento per l’intera città e per il territorio”.

L’edizione 2025 è cresciuta anche in termini di offerta.

Sui 60mila metri quadri del parco, oltre 70 attrazioni, un grande palco concerti, mercatini, spettacoli di animazione quotidiani e un villaggio gastronomico con truck food e proposte culinarie per tutti i gusti hanno reso l’esperienza ancora più completa. La nuova area relax “MestreLounge”, realizzata in collaborazione con il Casinò di Venezia, ha offerto un angolo dedicato al riposo e alla convivialità.

Tra i momenti più partecipati, il live della cantante per bambini Lucilla, amatissima dai più piccoli e seguitissima anche online, e il Jurassic Mes3 Park, area tematica dedicata ai dinosauri con scenografie e installazioni interattive, che ha catturato l’attenzione di grandi e piccini, diventando una delle attrazioni più fotografate e condivise dell’intera rassegna.

Molto apprezzati anche i format musicali curati da realtà del territorio come Hard Rock Cafè Venezia e Home in sinergia, Suonica con la serata “Febbre a 90”, Like Agency con “Strictly”, oltre a “Muévete” del Molo 5 e “Just Hits” di Young Lab, che hanno arricchito ulteriormente il cartellone di spettacoli. Ogni giorno adulti e ragazzi hanno potuto divertirsi con le attrazioni tradizionali del luna park – dalle gabbie volanti al tagadà, dal pendolo frontale agli autoscontri – insieme a nuove installazioni che hanno completato il percorso e arricchito l’esperienza complessiva di Mes3land.

La combinazione di divertimento, musica, spettacolo e gastronomia ha reso l’evento una vera e propria festa per tutte le età. Già segnate le date 2026: dal giovedì 17 a martedì 29 settembre.