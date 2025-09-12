Premio Mestre di Pittura 2025, la Mostra Collettiva dei Finalisti al Candiani: oltre 630 candidature, con partecipazioni nazionali e internazionali

Attesa per la serata di premiazione del 3 ottobre e per la novità della decima edizione: nel 2026 la mostra in programma sarà eccezionalmente in primavera, protagonista nel rinnovati Centro Culturale Candiani. Già aperto il nuovo bando, con l’invito a tutti gli artisti a candidarsi, fino al 30 novembre 2025.

Questa mattina al Centro Culturale Candiani è stata presentata la mostra dei vincitori alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro, di Mariacristina Gribaudi, presidente Fondazione Musei Civici di Venezia di Elisabetta Barisoni, dirigente responsabile Area MUVE Mestre, di Christiano Costantini, presidente del Circolo Veneto e coordinatore organizzativo del Premio e del curatore Marco Dolfin.

Sono sessanta le opere finaliste dell'edizione 2025, esposte nella Mostra Collettiva dei Finalisti proprio al Candiani. La mostra, dopo l’inaugurazione di questa sera alle 18 con la presenza della presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano, rimarrà aperta al pubblico da sabato 13 settembre sino a domenica 12 ottobre, tutti i giorni escluso lunedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, con ingresso libero.

Le opere finaliste sono inoltre pubblicate a pagina intera nel catalogo a stampa della mostra, ed al termine della esposizione saranno pubblicate anche nella pagina del sito istituzionale del premio. Il Premio Mestre Pittura nel mese di settembre 2025, con la inaugurazione della esposizione delle opere finaliste dell'edizione 2025, procede verso le fasi conclusive della nona edizione e, eccezionalmente nello stesso mese, avvia la decima edizione con la pubblicazione del bando della edizione 2026.

Dieci edizioni organizzate con l’obiettivo di valorizzare l’arte pittorica contemporanea. Il concorso è promosso dall'Associazione Il Circolo Veneto APS con la Fondazione Musei Civici di Venezia, con il sostegno dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e della Fondazione Bevilacqua La Masa, e gode del patrocinio di Regione del Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia. Un premio che negli anni è divenuto iniziativa culturale di valenza internazionale, di crescente prestigio e diffusione. La fase espositiva presso il Centro Culturale Candiani delle opere finaliste, costituisce un'attrattiva verso Mestre di cui ne amplia il richiamo come luogo di incontro, di scambio e di confronto.

Circa 630 i candidati dell'edizione 2025, una rilevante partecipazione dal Veneto, con maggioritaria partecipazione da tutto il restante territorio nazionale, e una significativa presenza di artisti di origine estera. Artisti di tutte le età, una varietà di tecniche e di stili, di storie e di preparazioni personali, che mostrano un grande mondo di cultura, un grande insieme che è il corpo dell’arte pittorica contemporanea intercettato dal nostro concorso.

Il sindaco Brugnaro in conferenza ha voluto ricordare come “il Premio Mestre di Pittura è ormai un appuntamento riconosciuto a livello internazionale che dimostra quanto la cultura sia leva fondamentale per il rilancio e la crescita della nostra città”. “A Venezia va in scena la tradizione, mentre a Mestre e nella terraferma abbiamo deciso di puntare con forza sull’innovazione e sulla contemporaneità - ha ribadito il primo cittadino- Investire nell’arte e nei luoghi che la ospitano, come il Candiani - dove sono in corso i lavori di riqualificazione per farlo diventare la vera Casa della Contemporaneità - significa offrire nuove occasioni di espressione agli artisti, rafforzare l’identità culturale e rendere Mestre sempre più attrattiva. Voglio ringraziare tutti i mecenati e le istituzioni che sostengono il Premio: il loro contributo è decisivo per costruire insieme un futuro che metta al centro le giovani generazioni e la bellezza della creatività”.

Per Mariacristina Gribaudi, Presidente Fondazione Musei Civici di Venezia “Anche quest’anno, il Premio Mestre di Pittura rappresenta uno snodo estremamente significativo dell’attività mestrina della Fondazione Musei Civici di Venezia. Un punto fermo, all’inizio della stagione autunnale che, come da tradizione, si manifesta ricca di iniziative culturali tanto a Venezia quanto a Mestre, con la mostra di Artefici del nostro tempo a Forte Marghera e con le tante iniziative nei nuovi spazi dell’Emeroteca dell’Arte. Sono certa che la fondamentale caratteristica della collaborazione con l’Amministrazione Comunale, tra realtà pubbliche e private volta a coinvolgere attivamente sia il mondo dell’associazionismo mestrino che quello imprenditoriale del nostro territorio veneto, non verrà mai meno. Grazie all’azione del Circolo Veneto è stato possibile sensibilizzare e fidelizzare un gran numero di attività economiche che sono il sostegno insostituibile per il Premio: i MecenatI”.

Per Elisabetta Barisoni, Dirigente responsabile Area MUVE Mestre, “un sentito ringraziamento va alla Giuria di selezione che anche quest’anno ha svolto, non senza sforzo, la propria missione istituzionale, innanzitutto selezionando le sessanta opere finaliste fra le oltre 630 presentate. Un compito che si concluderà con l’assegnazione dei premi, responsabilità impegnativa che il Presidente ed i membri affronteranno con i consueti rigore scientifico e sensibilità. Come Fondazione, il nostro ringraziamento va anche all’amministrazione Comunale per aver affidato a MUVE la gestione delle sale espositive, dandoci la possibilità di sviluppare progetti inediti, tanto radicati nel territorio quanto di respiro nazionale, portandoci alla futura nascita di un museo d’arte contemporanea,nel cuore della città”.

Per Christiano Costantini, Presidente del Circolo Veneto e Coordinatore Organizzativo del Premio Mestre di Pittura: “Il Premio Mestre di Pittura sta vivendo un momento particolarmente importante della sua storica con l'apertura del bando per il 2026 creando un'opportunità per il grande mondo della pittura contemporanea di continuare a confrontarsi. Il Circolo Veneto è orgoglioso di quanto fatto in questi anni e ringrazia l'Amministrazione Comunale per l'appoggio continuo e la Fondazione dei Musei Civici di Venezia, nel cui programma rientra anche il concorso pittorico”.

Per Marco Dolfin, “la selezione di quest’anno restituisce un panorama di grande varietà, in cui convivono linguaggi astratti e informali accanto a una significativa presenza di opere figurative”.

Si affacciano già nuovi premi speciali, proposti da Fidesarte e dalla Associazione Trasparenze che propongono una personale nei propri spazi espositivi. Nuovo è il premio acquisto promosso da FEDERFARMA Associazione dei titolari di Farmacia della provincia di Venezia, che ne farà dono all’ ULSS3 Serenissima per essere esposta presso una sede ospedaliera.

Si ripetete il premio speciale consistente in una Residenza d’Artista, assegnata all’autore ritenuto meritevole dalla giuria e ospitata nel nuovissimo atelier e spazio per la produzione artistica creati nell’Emeroteca dell’Arte a Mestre e gestito da Fondazione dei Musei Civici di Venezia. La residenza sarà assegnata nei tempi e modalità che saranno successivamente comunicate.

La Giuria Tecnica decreterà i vincitori dei tre Premi Acquisto:

- L'opera vincitrice del primo premio acquisto entrerà a far parte della Collezione permanente di Ca’ Pesaro (Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia), e l’artista riceverà anche un prestigioso originale trofeo in vetro realizzato su iniziativa promossa dal Circolo Veneto con il Consorzio Promovetro di Murano e Fidesarte ne ospiterà una personale presso la propria sala espositiva.

- L'opera vincitrice del secondo premio acquisto verrà acquisita al patrimonio del Comune di Venezia e verrà esposta presso la sede del Municipio di Mestre, e il Circolo Veneto con il Comune di Venezia, ospiterà una personale dell’artista premiato presso la sala espositiva della Provvederia di Mestre.

- L’opera vincitrice del terzo premio acquisto, donata alla parrocchia del Duomo di Mestre, verrà permanentemente esposta presso la prestigiosa sala del Laurentianum, nel centro del cuore storico e culturale della città.

Confermati il Premio Acquisto a tema istituito dalla Associazione CGIA di Mestre, assegnato da una propria Giuria, la cui opera entrerà a far parte della collezione d’arte esposta nella sede cittadina dell’Associazione, ed il Premio di Pittura Rotary Club Venezia Mestre, premio acquisto attribuito ad una delle opere finaliste, scelta da una propria commissione. L’opera verrà donata ad IPAV-Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane, per essere esposta presso la sede della Antica Scuola dei Battuti di Via Spalti a Mestre.

Novità è un ulteriore premio acquisto promosso da FEDERFARMA Associazione dei titolari di Farmacia della provincia di Venezia, che ne farà dono all’ ULSS3 Serenissima per essere esposta presso una sede ospedaliera.

Tutte queste opere esposte in modo permanente presso enti o istituzioni culturali cittadine vanno ad incrementare le collezioni pubbliche che si stanno annualmente creando.

Tutti gli artisti finalisti concorreranno anche in questa edizione all'assegnazione del Premio della Giuria Popolare, composta da persone espressione della società culturale e civile, visitatori della esposizione. Il premio in palio è il trofeo in bronzo selezionato tra le proposte dagli studenti del corso di scultura dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, tenuto dallo scultore professore Giuseppe D’Angelo. Il bozzetto selezionato è quello realizzato da Riccardo Ragazzi dal titolo “Arte, Amore” da cui è stato fuso il bronzetto che verrà consegnato all’artista premiato.

Oltre ai suddetti premi l’Organizzazione del Premio Mestre si riserva l’assegnazione di ulteriori premi non acquisto ad opere ritenute meritevoli. Inoltre verranno assegnate borse di studio a giovani artisti finalisti.

La proclamazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi e riconoscimenti avverrà in occasione della cerimonia di Premiazione al Teatro Toniolo di Mestre che si terrà, esclusivamente su invito, nella serata di venerdì 3 ottobre. In questa occasione verranno anche assegnati il Premio alla Carriera e il Riconoscimento alla Memoria.