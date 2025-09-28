Il 29 giugno 2026 Claudio Baglioni sceglie Piazza San Marco e il Festival della Bellezza per l’apertura del suo “GrandTour La Vita è Adesso”

Claudio Baglioni il 29 giugno 2026 sceglie Piazza San Marco e il Festival della Bellezza per l’apertura del suo “GrandTour La Vita è Adesso”.

Venezia, nell’ambito del Festival della Bellezza, sarà la prima di 40 tappe del “GrandTour La Vita è Adesso”, progetto musicale dal vivo che celebra i 40 anni dell’album più venduto di sempre in Italia, “La vita è adesso, il sogno è sempre”.

Da giugno a settembre 40 concerti speciali in alcuni dei più suggestivi scenari d’Italia, che ospiteranno gli spettatori come protagonisti di un viaggio irripetibile attraverso la bellezza, l’incanto della musica e la forza delle emozioni senza tempo.

Questo viaggio non poteva che prendere il via in un luogo iconico come Piazza San Marco, debutto storico per l’artista, in un contesto culturalmente prestigioso come il Festival della Bellezza. Il percorso seguirà poi itinerari di grande interesse e valore storico, archeologico, artistico e paesaggistico.

Un’esperienza unica la cui visione richiama lo spirito dei Grand Tour, i lunghi viaggi d’istruzione e formazione che, a partire dal XVIII secolo, artisti, intellettuali e giovani aristocratici europei intraprendevano per accrescere la propria conoscenza dell’arte, della cultura e della Bellezza del continente, con l’Italia come meta privilegiata o, spesso, conclusiva. Le città d’arte disseminate nella Penisola diventavano tappe fondamentali per comprendere le radici della civiltà europea e lasciarsi ispirare dalla sua grandezza.

Così come il Grand Tour trasformava profondamente chi lo intraprendeva, anche questi concerti scriveranno pagine indelebili sia per l’artista, che si racconterà con la sua musica sui palchi immersi nella meraviglia di questi luoghi, sia per chi vi parteciperà, condividendo quei momenti unici, capaci di unire le persone e di creare ricordi incancellabili.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11.00 di domani, lunedì 29 settembre, per 24 ore in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club, dalle ore 11.00 di martedì 30 settembre per 48 ore in esclusiva per i clienti Telepass e dalle ore 11.00 del 2 ottobre su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

Il direttore artistico del Festival Alcide Marchioro ringrazia sentitamente Claudio Baglioni “per aver scelto di inaugurare col Festival della Bellezza questo suo progetto artistico nel segno della bellezza, della poesia, dell’incanto, delle emozioni, dei ricordi, delle radici della nostra civiltà. C’è piena sintonia tra il proposito dell’Artista e il nostro Festival di Arte nell’Arte, di creazione di una simbiosi tra luoghi, arte e pensiero, scenari storici ed espressioni artistiche”.

Soddisfazione per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: “Il 29 giugno 2026 Piazza San Marco accoglierà una serata indimenticabile con uno dei più grandi protagonisti della musica italiana, che partirà proprio da qui per un tour attraverso la Penisola. Un evento unico in uno dei luoghi più iconici del mondo, per celebrare insieme la bellezza della musica. Un’occasione per vivere Venezia in un’atmosfera magica, con il cuore aperto all’emozione e al rispetto per la nostra Città”.

In questo “GrandTour”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l.., Claudio Baglioni – accompagnato dall’intera formazione di 20 musicisti e coristi, che ha registrato la nuova edizione di “La vita è adesso, il sogno è sempre” – interpreta, per la prima volta, l’album nella sua interezza, unitamente all’esecuzione dei più grandi successi che hanno costellato i suoi 60 anni di carriera, pietra miliare della cultura popolare italiana.

L’esperienza live è il culmine delle iniziative per festeggiare il leggendario album che, pubblicato l’8 giugno 1985, ha segnato un’epoca di musica e di costume, incarnando le speranze degli anni Ottanta.

Il suo successo ineguagliato lo rende ancora oggi il disco più venduto di sempre nel nostro Paese. Un unicum della storia della musica italiana non solo in termini di record di vendite – 4 milioni e mezzo di copie – ma anche di numero di settimane in classifica, con la permanenza in vetta per 27 settimane consecutive e la presenza ininterrotta per oltre un anno nelle prime posizioni.

Per il Festival della Bellezza sarà un importante ritorno in piazza San Marco dopo l’evento con Patti Smith il 7 luglio di quest’anno. Il Festival, promosso dalla Regione Veneto tra i “Grandi Eventi”, si conferma un unicum nel panorama internazionale con appuntamenti in spettacolari luoghi d’arte simbolo del patrimonio storico-artistico italiano dal VI secolo a.C. al ‘900, con lectio filosofiche, letterarie e sull’arte, eventi teatrali inediti, prime nazionali e concerti speciali.