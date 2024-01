Scomparsa Francesco Canella, il messaggio di cordoglio del sindaco Luigi Brugnaro

Appresa la notizia della scomparsa di Francesco Canella, fondatore e presidente del gruppo Alì, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha rilasciato la seguente dichiarazione di cordoglio:

“Oggi abbiamo perso una persona che con il proprio impegno, il proprio lavoro, la propria passione e i propri valori ha saputo creare una grande gruppo commerciale, con centinaia di punti vendita e migliaia di dipendenti. Ho avuto modo di conoscere personalmente Francesco Canella ed apprezzarne la capacità organizzativa e visionaria che hanno solo i grandi imprenditori. Un esempio concreto della laboriosità del nostro territorio veneto, attenta alla dimensione sociale del fare impresa, con il coinvolgimento attivo dei collaboratori e del territorio.

Potrei fare numerosi esempi, specie nel mondo dello sport, come in quello ambientale con la piantumazione di alberi, ma su tutti vorrei ricordare la raccolta di fondi per l’emergenza dell’acqua alta del novembre 2019, quando il gruppo Alì raccolse oltre 250 mila euro per i lavori di ripristino e Francesco Canella venne a consegnarmeli di persona a Ca’ Farsetti. A tutta la famiglia Canella giunga il cordoglio mio personale e dell'intera Città di Venezia. Il suo ricordo resterà vivo nelle opere che ha realizzato e nelle tantissime persone che gli hanno voluto bene”.