Il sindaco Brugnaro all’inaugurazione di due nuovi importanti servizi dell’ospedale dell’Angelo di Mestre

E’ un giorno importante, come ha sottolineato lo stesso direttore generale dell’Ulss 3 “Serenissima”, Edgardo Contato nel suo intervento di saluto, per l’ospedale dell’Angelo di Mestre. Questa mattina, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione, Luca Zaia, e del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sono stati infatti presentati due nuovi servizi, che possono già essere considerati altrettanti, ulteriori, fiori all’occhiello del nosocomio cittadino.

In primis il nuovo Sistema integrato dei laboratori: 2.500 metri quadrati, dotati delle apparecchiature più moderne, per un investimento regionale di 8.330.000 euro, che ospitano i laboratori, tutti di nuova realizzazione, di Medicina, di Genetica medica e di Microbiologia.

E inoltre la nuova Piastra angiografica, realizzata in 14 mesi, con un costo di 3.200.000 euro, in grado di fornire prestazioni sia diagnostiche che interventistiche all’avanguardia, suddivisa in due sezioni: una con quattro sale cardiologiche e l’altra con due sale radiologiche .

“Le risposte più belle che i cittadini possono avere - ha osservato il sindaco Brugnaro - sono fatti concreti come questi: il denaro investito in questo ospedale non solo onora il lavoro dei tanti professionisti che vi operano, ma ricade direttamente sui pazienti.

Un sentito ringraziamento, quindi, al direttore dell’Ulss 3 Contato, al presidente Zaia, e anche a tutta la struttura sanitaria per la presenza nel nostro territorio: una presenza spesso silenziosa, ma di grande competenza e concretezza, a servizio di tutti.”

L’ospedale di Mestre, come ha rilevato anche il governatore del Veneto Zaia, si conferma come uno dei presidi di punta della sanità regionale, una sanità che, grazie al lavoro fatto in questi anni, è oggi la migliore in Italia, con 64.000 operatori, di cui 12.000 medici, altamente qualificati, in grado di offrire ai pazienti servizi diagnostici e interventistici di altissimo profilo e in tempi congrui: basti pensare che in Veneto i tempi di attesa delle visite sono dimezzati rispetto a quelli delle altre regioni.