Presentata la terza rassegna di “Ottobre Marghera in Jazz”

A Marghera anche quest’anno, sarà un inizio d’autunno all’insegna del jazz: si rinnova infatti infatti, per la terza volta, al teatro Aurora, l’appuntamento con “Ottobre Marghera in jazz”. La rassegna è stata presentata questa mattina, nella sede del locale Municipio, con una conferenza stampa a cui hanno preso parte gli assessori comunali alla Promozione del territorio, Paola Mar e alla Coesione sociale, Simone Venturini, il presidente della Municipalità, Teodoro Marolo, il curatore dell’evento, Matteo Alfonso, il promoter, Paolo Dall’Agnola.

“Marghera si conferma – ha ricordato l’assessore Mar – uno dei poli di maggior attrazione, assieme a Venezia e Mestre, di un calendario culturale che propone alla città e al territorio circostante, ogni anno di più, eventi e occasioni di incontro variegate, ma sempre di grande qualità. Questo festival sta crescendo ad ogni edizione e spiega ormai le sue ali anche al di fuori dei confini regionali.”

Tre gli appuntamenti previsti, tutti di sabato, con inizio alle ore 21. Si comincerà il 4 ottobre con “Jazz Academy all stars”, una session con una band composta da docenti che insegnano in vari conservatori del Veneto, affiancati da affermati professionisti. Il sabato successivo, in programma invece “Back beyond Project” con un trio di giovani musicisti triestini, accompagnati al pianoforte dallo stesso curatore della rassegna, Matteo Alfonso. L’ultimo evento, sabato 18 ottobre, avrà invece come protagonista il “Benedetto Marcello conservatory ensamble”, con “special guest” il fisarmonicista Fausto Beccalossi.

“Sono appuntamenti – ha osservato l’assessore Venturini – tutti di grande fascino e qualità, e di questo dobbiamo ringraziare i curatori, a cominciare da ‘Marghera 2000’ e dal Dipartimento Jazz del Conservatorio di Venezia, per l’ottimo lavoro, come di consueto, compiuto. Eventi che non solo danno l’opportunità di ascoltare buona musica, ma offrono un’ulteriore occasione per uscire di casa e vivere diversamente la sera e la città.”

“Per noi – ha sottolineato il presidente della Municipalità Marolo – è un motivo di orgoglio che Marghera sia uno dei poli di attrazione degli appuntamenti culturali della città, e che registri ogni anno una crescita esponenziale degli eventi che qui vengono proposti. Eventi che registrano sempre, tra l’altro, un ottimo riscontro di pubblico.”

I biglietti possono essere acquistati in prevendita al botteghino di piazza Municipio, a Marghera, oppure on line, nel sito www.veneziaunica.it. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il numero 347 2414315