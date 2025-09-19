Teatrino Groggia: dal 19 ottobre riparte la stagione dedicata ai più piccoli “A Pesca di Sogni 25-26”

Al Teatrino Groggia è in partenza la quinta stagione dedicata più piccoli “A Pesca di Sogni 25-26”: dal 19 ottobre al 12 aprile, 10 spettacoli e 14 repliche di teatro per le famiglie, 3 laboratori per diverse fasce d’età e 5 appuntamenti per le scuole.

“A pesca di sogni” è la rassegna che il Settore Cultura del Comune di Venezia ha incaricato La Piccionaia di ideare per il quinto anno consecutivo.

La rassegna propone quest’anno sette mesi di programmazione, da ottobre ad aprile, per un totale di 19 appuntamenti e 14 titoli. Il programma per le famiglie è suddiviso in sezioni che tengono conto delle fasce d’età: “domeniche da favola”, dedicata ai bambini dai 3 anni in su, “prime esperienze teatrali” pensata per i più piccoli, da 1 a 5 anni, e “prime pratiche teatrali”, una proposta di laboratori differenziati per età.

È confermato anche quest’anno “con la scuola a teatro” il programma dedicato alle scuole della città con due spettacoli per la scuola dell’infanzia e due per la primaria.

“L'impegno dell'amministrazione del sindaco Brugnaro sulla cultura e sulla crescita dei nostri giovani cittadini prosegue con un'intensa programmazione di alto livello e il Il Teatrino Groggia, che si riconferma luogo centrale per i bambini e le famiglie della città, è pronto a ripartire con tante proposte per cimentarsi in nuove esperienze e vivere la magia del Teatro” spiega la consigliera delegata "Città di Venezia, cultura: attività teatrali e cinema", Giorgia Pea che ha ricordato come il teatrino sia “un fiore all’occhiello dekke attivita' culturali dedicate ai piu' giovani ed alle loro famiglie, in un luogo unico e di eccellenza a Venezia”.

Il programma

Si comincia domenica 19 ottobre alle 16.30 con Costruttore di storie della compagnia La Baracca adatto a partire dai 3 anni. Uno spettacolo fatto di storie che si susseguono e alternano, e che finiscono tutte dentro la storia di uomo che racconta una storia: la storia di un ponte che deve attraversare un grande fiume.

Si prosegue con uno spettacolo dedicato ai più piccoli: domenica 16 novembre alle 11.00 e alle 16.30 Come SeMe della compagnia Kuziba (a capienza limitata, da 2 a 5 anni). Un viaggio poetico attraverso un racconto gestuale e ritmico, fatto di suoni e una manciata di parole. C’è un prima e c’è un dopo. C’è un sotto e c’è un sopra. C’è un dentro e c’è un fuori. Ci sono le braccia di una mamma e un rifugio segreto. Caldo abbraccio della terra, nutrimento dell’acqua, tepore del sole, dolci carezze del vento e il mistero della vita accadrà! Piccolo seme e piccolo bambino. Ecco! Ci siamo.

Il terzo appuntamento è domenica 7 dicembre alle 16.30 con Lupi buoni e tori con le ali di ArteVOX e Teatro del Buratto, uno spettacolo adatto dai 4 anni. Chi l’ha detto che tutti i lupi sono cattivi? E che tutte le coccinelle portano fortuna? Che i draghi fanno paura? E chi l’ha detto che i tori non possono volare? C’erano una volta un lupo buono che desiderava tanto avere dei cuccioli, un drago spiritoso, una coccinella malvagia e… due tori con le ali! Uno spettacolo delicato, divertente e ricco di linguaggi che racconta di mondi e personaggi fantastici.

Domenica 18 gennaio, sempre alle 16.30, Gianni Franceschini porta in scena Bambina e Pittore, adatto a partire dai 3 anni. I pensieri di una bambina invisibile indicano al vecchio pittore non cosa fare, ma cosa vivere: gli affetti più cari, la natura e le sue forme, i desideri, le paure, le gioie, la tristezza e la felicità, il cattivo e il buono. Si mettono insieme gli spontanei pensieri dell’infanzia con le vissute riflessioni della vecchiaia e tra loro l’arte pittorica, i pennelli, la materia, la confusione che diventa armonia.

Secondo appuntamento per i più piccoli domenica 8 febbraio alle 11 e alle 16.30 con Toc toc de La luna nel letto, adatto dai 3 anni. In una notte piena di silenzio, una bambina si avventura nella stanza accanto alla sua per vedere com'è fatta la nuova arrivata. Si chiama Deda questa avventuriera e lei, un’inquilina in casa sua, proprio non la voleva. La nuova arrivata si chiama Nana e del mondo di fuori non sa nulla. Sa ciò che può vedere e può toccare. In una notte piena di stelle Nana e Deda si incontrano, si scontrano, si scoprono e si riconoscono nel coraggio di andare. Sorelle.

Domenica 22 febbraio alle 16.30 un appuntamento adatto dai 3 anni: Teresa che catturò il buio della compagnia Teatro del Buratto. Teresa è una bambina di 4 anni. Il corridoio di casa è il suo posto preferito. Ma di notte non riesce ad attraversarlo. Dentro al bagno in fondo al corridoio di sicuro si nasconde il Buio in persona: Eigengrau. Ma una notte Teresa lo acciuffa e inizia così la relazione tra la bambina e la sua paura più grande che si rivelerà meno spaventosa di quel che credeva.

Domenica 1° febbraio alle 16.30 andrà in scena: Prendere il volo della compagnia Fondazione TRG, adatto dai 3 anni. Zazì è una giovane artista sempre immersa tra matite e colori, che fin da bambina accoglie gli uccellini caduti dal nido e li aiuta a prendere il volo. Una casa piena di semplice meraviglia dove, tra magie d’ombra e animazione di figure, prende vita la narrazione dell’incontro tra umano e volatile. Zazì imparerà il significato dell’essere diversi, ma anche unici, il saper lasciare andare senza tenere in gabbia, il valore della libertà e della fiducia.

Domenica 15 marzo terzo appuntamento per i più piccol alle 11 e alle 16.30 con Tip Toe de La Piccionaia, adatto dai 2 ai 5 anni. Spettacolo multisensoriale ispirato alle rime, ai suoni e al viaggio di “A caccia dell’orso” di M. Rosen e H. Oxenbury. Una vera e propria avventura sensoriale per il pubblico che, insieme ai protagonisti, esplorerà diversi ambienti naturali.

Chiude il programma di Domeniche da Favola: domenica 29 marzo alle 16.30 la compagnia Fondazione Sipario Toscana che presenta Geppetto adatto dagli 8 anni. Geppetto estrae dal ciocco di legno la fiaba di Pinocchio e ce la racconta, facendo cadere parole come trucioli. È un vecchietto-bambino che, nella sua bottega-cameretta, si esprime giocando e trasforma un ambiente reale in un mondo visionario, fabbricandosi un amico immaginario che gli faccia compagnia.

Ultimo appuntamento della rassegna per le famiglie, domenica 12 aprile alle 11 e alle 16.30 con Un piccolo, piccolissimo giardino uno spettacolo di Ketty Grunchi e Wondering Project, adatto dai 3 ai 6 anni. Lo spettacolo si ispira all’opera di Friedensreich Hundertwasser, pittore, scultore, architetto, ecologista austriaco. Due ‘Fabbricatori di Storie’ raccontano, seguendo il ritmo e la logica della sua visionarietà surreale.

Pensato per i bambini più piccoli e le loro famiglie nello spettacolo arte e natura sono i temi centrali. Per la sezione “prime pratiche teatrali” La Piccionaia propone tre laboratori: Family Play ® per bambini e genitori insieme, dai 3 ai 6 anni, condotto da Bhakti Valentina Fornetti (dalle 11 alle 12, sabato 25 ottobre, 8 novembre, 13 dicembre 2025, 10 e 24 gennaio, 7 febbraio 2026), e Cià-Keteh, per bambini dai 6 ai 10 anni, condotto da Julio Escamilla (dalle 16.30 alle 18, sabato 25 ottobre, 8 novembre, 13 dicembre 2025, 10 e 24 gennaio, 7 febbraio 2026).

Ultimo laboratorio di un giorno venerdì 5 dicembre alle 17 con Sogni di Natale, condotto da Julio Escamilla, per bambini dai 3 ai 6 anni. Il quarto anno di “Con la scuola a teatro” prevede cinque appuntamenti e 4 titoli, tutti in programma alle ore 10. Giovedì 11 e venerdì 12 dicembre appuntamento dedicato alla Scuola dell’infanzia con Tocut. Io sono io di e con Alessandro Maione.

Martedì 20 gennaio andrà in scena per le Scuole Primarie Officina Prometeo, uno spettacolo di Florian Metateatro. Mercoledì 28 gennaio secondo appuntamento per le Scuole dell’Infanzia con Dorita CosaSenti del CSS Teatro Stabile d’Innovazione del Friuli Venezia Giulia. Chiude il programma un appuntamento per la Scuola primaria: mercoledì 25 febbraio va in scena Teatrodistinto con K.O. Io non sono vulnerabile.

Informazioni: wwww.culturavenezia.it