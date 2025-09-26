Fratelli, le vite degli Stuparich al Toniolo

Al Toniolo uno spettacolo dedicato alle straordinarie vite dei fratelli Stuparich, tra musica e parole per far rivivere un pezzo di storia italiana

Giovedì 2 ottobre alle ore 21.00 il Teatro Toniolo ospita lo spettacolo Fratelli del gruppo teatrale Il Canovaccio, ispirato alla vita di Giani e Carlo Stuparich, grandi letterati triestini, spiriti irredenti ed entrambi decorati con la medaglia d’oro al valor militare.

Traendo spunto dai loro scritti e dai loro carteggi, lo spettacolo rielabora e crea una prosa che guardi attraverso gli occhi di soldati che erano anche e soprattutto fratelli: i grandi conflitti e le vicende umane di Giani e Carlo scorreranno parallele, strettamente legate le une alle altre. L’affetto profondo di cui è intriso il loro legame non si spezzerà con nulla, neppure con la morte.

Non sarà un mero resoconto storico, ma un viaggio attraverso due anime appassionate in un’Italia tutta da costruire.

Sul palco, oltre agli attori, saranno presenti l’orchestra di Fiati del Comando Territoriale Nord dell’Esercito, un ensemble di 40 elementi tratti dalla Fanfara della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, dalla Banda della Brigata Paracadutisti “Folgore” e dalla Fanfara dell’11° reggimento bersaglieri. Un’alternanza di musica e parole per vivere in maniera diversa un pezzo della storia d’Italia.

Lo spettacolo è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria dal 29 settembre sul Vivaticket.

Per informazioni: www.culturavenezia.it