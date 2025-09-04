Accordo Versalis - Veritas per promuovere il riciclo avanzato delle plastiche

Le due società lavoreranno insieme per analizzare e selezionare i flussi di rifiuti e di materia prima seconda provenienti dagli impianti di Veritas, al fine di valutarne l’idoneità ai processi di riciclo di Versalis. A Fusina, nell’area industriale di Porto Marghera, Veritas (società detenuta al 50,93% dal Comune di Venezia) gestisce attraverso società controllate l’Ecodistretto dei rifiuti, esempio concreto di sinergia industriale tra impianti di trattamento situati a breve distanza l’uno dall’altro, così da contribuire a ridurre i consumi energetici e le relative emissioni in atmosfera.

L’obiettivo condiviso dell’accordo sottoscritto oggi è sviluppare una filiera industriale integrata, a km zero, per produrre plastiche riciclate di alta qualità, anche attraverso nuovi investimenti, a partire dalla valorizzazione dei rifiuti in polistirene espanso (EPS), come le cassette utilizzate nel settore ittico, che saranno utilizzate nel nuovo impianto Versalis avviato a marzo 2025 a Porto Marghera, per la produzione di plastiche a partire da materie prime riciclate meccanicamente che a regime sarà in grado di produrre fino a 20.000 tonnellate all’anno di polistirene cristallo (r-GPPS) e polistirene espandibile (r-EPS), utilizzando materia prima seconda derivante da rifiuti di polistirene espanso post-consumo. L’impianto di Porto Marghera rappresenta il primo tassello della riconversione del petrolchimico veneziano e si inserisce nel piano di trasformazione e rilancio di Versalis sottoscritto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“Con questo accordo rafforziamo il nostro impegno a Porto Marghera per sviluppare ulteriormente la circolarità delle plastiche, mettendo a sistema le competenze industriali e tecnologiche di Versalis e di Veritas, che è per noi un partner strategico”, dichiara l’amministratore delegato di Versalis, Adriano Alfani.

“Per raggiungere l’obiettivo dell’effettivo riciclo dei rifiuti urbani occorrono sia un grande impegno da parte delle cittadine e dei cittadini per fare una buona raccolta differenziata, che impianti di selezione e valorizzazione che consentano ai rifiuti di tornare materia prima. Questo accordo consentirà di concretizzare queste attività con positivi impatti ambientali, a cominciare dalla Città di Venezia e del territorio metropolitano”, dice il direttore generale di Veritas, Andrea Razzini.

“Dal 2015, anno in cui abbiamo assunto la guida della città, abbiamo indicato con chiarezza la direzione: Porto Marghera doveva diventare un simbolo della transizione green e della riconversione industriale sostenibile - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - È stata una precisa scelta politica che ha guidato ogni nostra decisione. Oggi i risultati si vedono: progetti concreti, impianti innovativi, filiere produttive nuove che trasformano i rifiuti in risorse e aprono opportunità di lavoro qualificato. Puntare sull’economia circolare significa credere che la crescita economica e la tutela dell’ambiente possano camminare insieme. Con accordi come questo, il Comune di Venezia conferma la volontà di accompagnare la trasformazione di Porto Marghera in un distretto europeo della sostenibilità, a beneficio delle imprese, dei cittadini e soprattutto delle future generazioni. I numeri di nuove aziende e di occupati, in crescita, testimoniano la validità di questa scelta”.