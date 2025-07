Cinemoving 2025: in Campo San Polo uno sguardo all'Europa

Il programma Cinemoving 2025 anche quest’anno propone la ormai storica rassegna "In Campo San Polo, uno sguardo all'Europa": da venerdì 1 a venerdì 15 agosto (con un unico giorno di pausa venerdì 8 agosto), sono 14 le serate in campo dedicate al cinema europeo. Verranno proposti lungometraggi, cortometraggi, documentari e film di finzione provenienti da diverse nazioni europee, a cui saranno dedicati approfondimenti e presentazioni, in stretta collaborazione con diverse istituzioni internazionali. In programma film da Ungheria e Francia, due festival europei dedicati al cortometraggio e ai film indipendenti, opere provenienti dal Premio Lux del Parlamento europeo, film scelti nell’ambito del progetto REEL, oltre a cartoni animati per i più piccoli. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.

Questo il programma:

1° agosto - Shorts on Tap, in collaborazione con Shorts on Tap, festival cinematografico internazionale di cortometraggi.

2, 6, 10, 14 agosto - Premio LUX del Parlamento europeo, una collaborazione tra Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia, Ufficio di collegamento a Milano del Parlamento europeo e Premio LUX del pubblico. In programma, nell’ordine: Flow di Gints Zilbalodis; Julie Keeps Quiet di Leonardo Van Dijl; Intercepted di Oksana Karpovych; Animal di Sofia Exarchou.

3, 4 agosto - Cinema Ungherese, in collaborazione con National Film Institute Hungary, Accademia d’Ungheria in Roma, Consolato Gen. On. di Ungheria – Venezia e Associazione Culturale italo-ungherese del Triveneto. I due titoli: Cat Call di Rozália Szeleczki; Semmelweis di Lajos Koltai.

5, 11 agosto - Per i più piccoli, due serate di avventure per piccoli spettatori, ma anche grandi. Sono in programma: Il re dei ladri di Richard Claus; Il faraone, il selvaggio e la principessa di Michel Ocelot.

7, 9 agosto - REEL - Un viaggio cinematografico attraverso Italia e Croazia. Coordinatore: Fondazione Apulia Film Commission (Italia); Partenariato: Comune di Venezia (IT), Agenzia culturale istriana (HR), Art-kino (HR), Istituzione pubblica Dubrovnik Cinema (HR), Comune di Rimini (IT). Due film girati in Croazia: Diana – La storia segreta di Lady D. di Oliver Hirschbiegel; Mamma mia! Ci risiamo di Ol Parker.

12, 13 agosto - Cinema Francese, in collaborazione con Alliance Française di Venezia con il sostegno di Institut Français, con i film: La page blanche di Murielle Magellan; Fragile di Emma Benestan.

15 agosto - Venice Film Week, in collaborazione con Venice Film Week – Selezione Internazionale di Cinema Indipendente.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Raccomandiamo l’iscrizione al gruppo WhatsApp per ricevere il programma aggiornato e per ogni eventuale modifica al calendario e comunicazioni. Per iscriversi è sufficiente salvare il numero 342 7611875 nella propria rubrica dei contatti e inviare un messaggio Whatsapp contenente: nome + cognome + cinemoving.

Per informazioni: www.culturavenezia.it