Marghera Estate 2025: torna “Cinema sotto le stelle”

L’estate di Marghera continua ad agosto con il Cinema sotto le stelle, un mese di grandi pellicole e partecipazione cittadina con la tradizionale rassegna cinematografica all’aperto organizzata in Piazza Mercato dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Making Movie. L’iniziativa, presentata questa mattina con una conferenza che si è tenuta alla biblioteca di Marghera, offrirà dal 25 luglio al 31 agosto un’opportunità di svago e riflessione attraverso il grande schermo, consolidando il ruolo di Marghera come polo di intrattenimento per residenti e visitatori, come hanno spiegato gli assessori comunali alla Coesione sociale, Simone Venturini, alla Promozione del territorio, Paola Mar, il presidente della Municipalità di Marghera, Teodoro Marolo.

“Questa rassegna è una delle più longeve e apprezzate non solo del nostro territorio – ha esordito l’assessore Venturini – ed è, allo stesso tempo, un momento importante della vita della nostra comunità. Il cinema e la musica in Piazza Mercato rappresentano infatti un presidio e un catalizzatore, un’occasione per uscire e incontrarsi, vincendo la tendenza sempre più diffusa a chiudersi in casa davanti al proprio televisore”. “Infatti Cinema sotto le stelle – ha continuato l’assessore Mar – si conferma un momento prezioso per condividere la passione per il cinema, inteso come strumento capace di stimolare la riflessione sulla realtà contemporanea e di creare momenti di aggregazione. Chi sceglie il cinema lo fa anche per la sua capacità di suscitare emozioni, che si aggiungono alle suggestioni che il cinema all’aperto indubbiamente evoca, intercettando i gusti di tutti, grandi e piccoli”.

La programmazione, pensata per rivolgersi ad un pubblico eterogeneo, presenterà trentatré pellicole selezionate tra i migliori titoli distribuiti negli ultimi dodici mesi. L’offerta spazierà dai grandi successi al botteghino a opere meno note ma di significativo valore artistico, garantendo un’esperienza cinematografica ricca e diversificata. Molto spazio è stato dedicato alle commedie, ma non mancano nemmeno i film d’azione e quelli della scorsa Mostra del Cinema di Venezia. La serata del martedì sarà dedicata ai film di animazione e per la prima volta, il 6 agosto con il musical “Wicked”, sarà proiettata una pellicola in lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano.

“I quasi mille posti del nostro cinema all’aperto sono pronti ad accogliere i cittadini di Marghera e non solo – ha concluso il presidente Marolo – perché, così come è stato per i concerti, sappiamo che chi ci sceglie proviene da tutta la Città metropolitana se non dal Veneto. Il cinema è qualcosa di magico che ci incanta e ci fa sognare e, allo stesso tempo, ci porta cultura, incontro, dialogo, così come negli obiettivi dell’Amministrazione comunale”.

Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21, ma la biglietteria apre alle ore 19. Oltre ai singoli biglietti (che costano 3,5 euro) è possibile acquistare un carnet da 10 ingressi a 30 euro, usufruibile da 4 persone alla volta. In caso di pioggia sono previste alcune serate di recupero. Per ricevere la programmazione quotidiana dei film ed essere avvisati in caso di annulli e recuperi si consiglia l’iscrizione al canale broadcasting di “Cinema sotto le Stelle”, inviando al numero Whatsapp 3474591960 la parola “aderisco”.

Per informazioni si può consultare la pagina www.culturavenezia.it.