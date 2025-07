Cinema Sotto le Stelle, la prima settimana di proiezioni

Prima settimana di proiezioni in Piazza Mercato a Marghera per Cinema Sotto le Stelle, la tradizionale rassegna cinematografica all'aperto, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Making Movie, tra cinema italiano e internazionale, si parte con le prime proiezioni.

Dopo le proiezioni del fine settimana si riprende lunedì 28 luglio con IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA di Margherita Ferri, vincitore di 1 Nastro d’Argento alla Canzone originale Canta ancora, toccante pellicola ispirata alla storia vera del quindicenne Andrea Spezzacatena, che il 20 novembre del 2012 si tolse la vita dopo aver subito numerosi atti di bullismo da parte dei compagni di scuola.

Martedì 29 luglio la serata è dedicata ai più piccoli, e non, con MUFASA - IL RE LEONE di Barry Jenkins, remake fotorealistico dell'omonimo film d'animazione del ’94, incentrato sulla vita di Mufasa, dall'infanzia alla sua ascesa come re delle Terre del Branco, ponendo attenzione al rapporto con il fratello Scar.

Tinte più forti mercoledì 30 luglio con il thriller CONCLAVE di Edward Berger, vincitore di 1 Oscar, 1 Golden Globes e 4 Bafta e basato sul romanzo di Robert Harris. Il film si addentra nel cuore di uno degli eventi più segreti e misteriosi della Chiesa Cattolica: l'elezione di un nuovo Papa. La magnifica recitazione di Ralph Fiennes nei panni del cardinale Lawrence guida lo spettatore fra correnti infide ricche di misteri, rivalità e tensioni.

Torniamo in Italia giovedì 31 luglio con la commedia 10 GIORNI CON I SUOI di Alessandro Genovesi. Quando la figlia decide di trasferirsi con il fidanzato in Puglia per frequentare l'università, Carlo, Giulia e gli altri due figli la raggiungono. Carlo non perde occasione per rendersi un ospite poco gradito.

Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21. La biglietteria apre alle ore 19; oltre ai singoli biglietti è possibile acquistare un carnet da 10 ingressi. In caso di pioggia sono previste alcune serate di recupero.

Per ricevere la programmazione quotidiana dei film ed essere avvisati in caso di annulli e recuperi, si consiglia l’iscrizione al canale broadcasting di “Cinema sotto le Stelle”, inviando al numero Whatsapp 3474591960 la frase “ADERISCO”.

Per informazioni: www.margheraestate.it