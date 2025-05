Riapre il Bosco di Carpenedo, domenica 25 maggio dalle ore 10 alle 17

Di nuovo tra sentieri, sotto alberi e fronde. Domenica 25 maggio il Bosco di Carpenedo riapre ai visitatori dalle ore 10 alle 17, con ingresso gratuito.

Nel corso della giornata ci sarà la possibilità di conoscere il bosco in itinerari guidati che avranno come orario indicativo di partenza le ore 10, 11.30 e 15. Tema delle visite guidate di questa giornata sarà "Parchi, boschi e paludi: il territorio protetto del Veneto".

Per effettuare le visite è consigliato un abbigliamento adeguato e scarponcini o stivali.

L'area è protetta dall'Unione Europea che l'ha classificata come ZSC (Zona Speciale di Conservazione), per la qualità e la rarità degli ambienti che vi si trovano, e come ZPS (Zona a Protezione Speciale) per le caratteristiche dell'avifauna presente.

L'accesso al Bosco di Carpenedo avviene da via del Boschetto, arrivando da via Vallon.