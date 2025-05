La consigliera delegata Pea all'inaugurazione della mostra Gianmaria Potenza. Elaborating New Codes

Questa mattina, a Palazzo Ferro Fini, la consigliera delegata alla Città di Venezia per la cultura, le attività teatrali e il cinema, Giorgia Pea, ha partecipato all’inaugurazione della mostra "Gianmaria Potenza. Elaborating New Codes" organizzata dalla Fondazione Potenza Tamini, in collaborazione con il Consiglio regionale del Veneto, e in programma a Palazzo Ferro Fini dal 14 maggio al 17 ottobre.

"L’arte contemporanea, grazie alla sua immediatezza e profondità - ha dichiarato Pea - ci permette di instaurare un dialogo diretto con l’autore, che meglio di chiunque altro può guidarci nella comprensione delle opere, pur lasciando a ciascuno la libertà di interpretarne il messaggio. Questa mostra, fortemente voluta dal maestro Potenza, rappresenta un’occasione unica per avvicinarsi a una produzione artistica che spazia dagli anni Novanta alle creazioni più recenti, dimostrando una straordinaria capacità di trasformare la materia in arte con talento e maestria".

La consigliera, inoltre, ha ringraziato la Fondazione Potenza Tamini per l’ideazione di un bando interdisciplinare rivolto ai giovani del Conservatorio Benedetto Marcello, chiamati a reinterpretare le opere attraverso la musica, con la prestigiosa presenza in giuria di Pino Donaggio. "Un progetto che unisce generazioni, linguaggi e sensibilità - ha concluso Pea - arricchendo il nostro patrimonio artistico e conferma Venezia come crocevia di arte e cultura".

A cura di Valeria Loddo, la mostra propone un percorso espositivo che accosta gli Elaboratori, opere lignee realizzate negli anni Novanta, a recenti creazioni in bronzo e marmo, sottolineando la continuità e l’evoluzione della ricerca artistica di Potenza. In parallelo, il Progetto Giovani Talenti 2025 coinvolge musicisti emergenti, chiamati a interpretare in chiave sonora le opere in mostra. L’iniziativa culminerà in un concerto finale, in programma il 9 dicembre 2025.

In previsione di un’importante collaborazione con i Musei Civici di Venezia, Ca’ Pesaro accoglierà il maestro Potenza nell'autunno del 2026.