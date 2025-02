Circuito Cinema: La programmazione dal 27 febbraio al 5 marzo 2025

Scarica la programmazione dal 27 febbraio al 5 marzo 2025

La nuova programmazione di Circuito Cinema Venezia prevede l'arrivo di A Real Pain, Bridget Jones - Un amore di ragazzo e Noi e loro

Continuano FolleMente, Il seme del fico sacro, Capitan America: Brave New World, Anora, Here e Paddington in Perù

Martedì 4 marzo cominciano I martedì al cinema della Regione Veneto

Tutte le informazioni sui film in programmazione (orari, durata, dati tecnici, trama) e comprare i biglietti online al seguente link: https://ccvenezia.18tickets.it/p/chi-siamo