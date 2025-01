Eventi junior Rete Biblioteche Venezia: dal 29 gennaio riprendono gli incontri dedicati a genitori e bambini piccoli dal titolo “Parole sussurrate, emozioni sonore e gesti gentili”

Nuovi appuntamenti per bambini e ragazzi nella programmazione primaverile 2025 della Rete Biblioteche Venezia che coinvolgeranno 10 biblioteche della Rete : Biblioteca Vez Junior, Biblioteca di Marghera, Biblioteca di Zelarino, Biblioteca Bruno Bruni di Favaro Veneto, Biblioteca Bettini Junior di Venezia, Biblioteca di Giudecca, Biblioteca Hugo Pratt a Lido, Biblioteca Cagnaccio a San Pietro in Volta - Pellestrina, Biblioteca di Burano e Biblioteca di Murano.

Il calendario con gli orari di tutti gli eventi in tutte le biblioteche è consultabile: https://www.comune.venezia.it/content/rete-biblioteche-venezia

La rassegna "Biblioteca che vai, storia che trovi” continuerà fino a maggio e si svilupperà in appuntamenti pensati per tutti, da 0 ai 14 anni, condotti dall’Associazione Didatticando, per mettere al centro i bambini e ragazzi con le loro passioni e la loro creatività.

Dal 29 gennaio riprendono gli incontri dedicati a genitori e bambini piccoli dal titolo “Parole sussurrate, emozioni sonore e gesti gentili”, un ciclo di appuntamenti pensato per accompagnare i piccoli in un'avventura di lettura. Ogni incontro offrirà storie da ascoltare e movimenti da vivere, coinvolgendo bambini e genitori in un'esperienza multisensoriale. La lettura precoce è essenziale per lo sviluppo cognitivo, linguistico e sociale dei bambini. Non solo arricchisce il loro bagaglio culturale, ma costituisce anche una solida base per il loro futuro apprendimento, stimolando curiosità, comprensione e relazioni emotive positive.

Per i più grandi invece continua la rassegna “Come si fa? Laboratori creativi tra i libri”, con i Pomeriggi del mistero, eventi suddivisi in due fasce d’età, dai 6 ai 10 anni e dagli 11 ai 14 anni, pensati per coinvolgere i partecipanti dove la creatività svela i suoi segreti nei laboratori con la carta e escape room: tante fantasie di pomeriggi per stare bene in biblioteca!

L'accesso a tutti gli eventi è libero e gratuito su prenotazione obbligatoria, da effettuarsi una settimana prima come indicato per ogni Biblioteca.