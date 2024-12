Domenica 22 torna il tradizionale appuntamento con il “Corteo Acqueo dei Babbi Natale” e la Regata alla valesana

Babbo Natale arriva dall’acqua. Domenica 22 dicembre il Canal Grande sarà protagonista della decima edizione del “Corteo Acqueo dei Babbi Natale” e della 12esima Regata alla Valesana dei Babbi Natale. Una domenica di sport in pieno spirito natalizio, con barche addobbate e uomini e donne in cappello rosso e barba bianca inforcheranno il remo per dare vita a due suggestivi appuntamenti all’interno del calendario di iniziative “Un Natale da vivere”, promosso dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela spa.

“Domenica ci saranno gli auguri più insoliti per il resto del mondo ma i più tradizionali che Venezia possa dare a tutti, annunciando il Natale dall’acqua attraverso la più forte e viva tradizione veneziana, quella remiera – afferma Giovanni Giusto, consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni del Comune di Venezia – Babbo Natale da noi arriva vogando e approda a Rialto, il cuore della nostra storia. Vi aspettiamo tutti, per festeggiare insieme ballando, divertendoci e scambiandoci gli auguri”.

Centinaia di Babbi Natale, a bordo delle tipiche imbarcazioni veneziane, daranno vita a un colorato corteo organizzato dal Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta. Il raduno è previsto alle ore 10 all’ingresso del Canal Grande, all’altezza di Punta della Dogana; il corteo partirà alle ore 10.30 e percorrerà il Canal Grande fino a Rialto. Contemporaneamente, sul Canal Grande si svolgerà anche il tradizionale appuntamento con la Regata alla valesana dei Babbi Natale, organizzata dall’Università Ca’ Foscari Venezia.

La gara partirà alle 10.30 da San Zaccaria e arriverà a Ca’ Foscari sede centrale (arrivo della gara) alle ore 10.45 circa. Tanti i regatanti in mascareta iscritti, che indosseranno gli abiti da Babbo Natale a bordo di barche addobbate come slitte. Entrambe le manifestazioni confluiranno in campo dell’Erbaria alle ore 11 circa, dove avverranno le premiazioni (nelle categorie amatori uomini, champion donne e uomini), alla presenza del consigliere Giusto.

I festeggiamenti continueranno con le premiazioni delle barche meglio addobbate al ritmo di canti natalizi, cioccolata calda, panettoni, vino e spumante. Sempre sull’acqua, molto atteso è l’appuntamento con la 45esima edizione della Regata delle Befane su mascarete, che si terrà il 6 gennaio 2025 sul Canal Grande. Organizzata dalla Reale Società Canottieri Bucintoro, la manifestazione è nata per gioco dalla fantasia e dall’ironia di due ex soci, Nino Bianchetto ed Enzo Rinaldo.

Alla prima edizione gareggiarono solo i due istrionici soci ideatori, poi già dalla seconda edizione i finalisti sono passati ad essere cinque, ognuno sulla propria mascareta e sempre rigorosamente vestiti da befana. Come di consueto è previsto il corteo acqueo delle imbarcazioni societarie che, dai Magazzini del Sale, sede della RSC Bucintoro, accompagneranno le Befane al campo di regata e trasporteranno la calza gigante, simbolo giocoso dell’evento, che sarà appesa al Ponte di Rialto. Il percorso di gara prevede la partenza davanti al Palazzo della Banca d’Italia con il ponte di Rialto alle spalle, giro del paletto – boa volante – nei pressi dell’imbocco di Rio di San Polo e ritorno, con arrivo sotto la volta del ponte dove le Befane saranno accolte dall’abbraccio della folla.