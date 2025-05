Il vicesindaco Tomaello alla presentazione della 37^ edizione del trofeo Marco Rizzotti

Si svolgerà dal 22 al 25 maggio la 37^ edizione del trofeo Marco Rizzotti, la regata internazionale a squadre per classe Optimist organizzata dalla Compagnia della Vela e dal Diporto velico veneziano.

L’appuntamento è stato presentato questa mattina nella sede del Diporto Velico alla presenza del vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello. Presenti, inoltre, Luigi Zennaro, general manager del Trofeo Rizzotti; Alvise Dolcetta, presidente del Diporto Velico Veneziano; Augusta Busetto, vicepresidente della Compagnia della Vela; Adolfo "Dodi" Villani, race officer del Trofeo Rizzotti, insieme agli organizzatori e ai sostenitori.

"Il merito va a chi, da 37 anni, porta avanti con dedizione un evento di rilevanza mondiale, che coinvolge tantissimi giovani - ha sottolineato Tomaello - È un'emozione unica vederli gareggiare, in un contesto che racchiude in sé la vera essenza e il vero valore dello sport, fondato su sani principi e su un agonismo leale, per trascorrere insieme giornate all’insegna dello spirito sportivo. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che sostengono questa manifestazione, impegno non semplice in una città importante come la nostra. Una bella notizia è la presenza di un team veneto a cui va un grande in bocca al lupo".

Una manifestazione unica nel suo genere, è stato spiegato, una delle più importanti al mondo con la formula del Team Race.

16 squadre a livello mondiale parteciperanno, su invito, alla competizione, in rappresentanza di 11 Paesi. Ogni team sarà composto da 5 velisti, di cui 4 in gara e una riserva. La zona interessata per le regate è il mare fronte litorale di Cavallino-Treporti o fronte litorale del Lido di Venezia, in base alle condizioni meteo-marine.

Dedicato a Marco Rizzotti, per molti anni direttore Sportivo del Settore giovanile del Diporto Velico Veneziano e presidente della Zona Alto Adriatico della Federazione Italiana Vela, il trofeo è rivolto ai giovani velisti, dai 10 ai 15 anni, della Classe Optimist, un monoscafo dotato di una singola vela.

Il Trofeo challenge “Marco Rizzotti” sarà assegnato alla squadra che si è classificata meglio (l’anno scorso è stata quella Statunitense). Saranno assegnati premi anche alle prime 3 squadre classificate. Verrà attribuito un premio Memorial Giorgio Lauro al velista più giovane. I premi Fair Play memorial Gianpaolo Righetti, offerti dal Panathlon Club di Venezia, saranno conferiti alle due squadre che si sono comportate meglio a terra ed in mare. La Coppa Salone Nautico Venezia, offerta da VELA S.p.A, verrà invece assegnata alla migliore squadra italiana.

Tra le novità dell'edizione 2025, in evidenza l'esordio di una nuova formula per la comunicazione e la sostenibilità. Ogni team sarà dotato di un tracker che permetterà agli appassionati di seguire le regate attraverso un link.

Maggiori informazioni