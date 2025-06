Dal 1° luglio prende il via "Marghera Estate 2025" con 12 serate all'insegna della musica live italiana e internazionale

Dodici serate all'insegna della grande musica italiana e interazionale daranno il via, dal 1° luglio, alla 45^ edizione di Marghera Estate, la kermesse organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la collaborazione di Vela e Veritas, che vedrà il mese di luglio dedicato alla musica live e quello di agosto al cinema all’aperto.

La proposta musicale è stata presentata, questa mattina all’interno degli spazi della biblioteca comunale di Marghera, alla presenza degli assessori al Turismo, Simone Venturini, e alla Promozione del territorio, Paola Mar, insieme al vicepresidente della Municipalità di Marghera, Massimiliano Scarpa, al dirigente Settore Cultura, Michele Casarin e al presidente di Vela Spa, Piero Rosa Salva.

"Per due mesi interi, Piazza Mercato diventerà il centro della programmazione culturale estiva dell'area metropolitana di Venezia – le parole dell'assessore Venturini - Si partirà con un mese di luglio dedicato alla musica, costituito da un programma musicale pensato per coinvolgere e far cantare il pubblico, dove anche i giovani saranno protagonisti. Marghera Estate è un appuntamento ormai consolidato, che ha raggiunto quasi il mezzo secolo di vita, rappresentando forse l'esempio più lungo e continuativo di manifestazioni estive, culturali e scenografiche del nostro territorio. Sicuramente sta costantemente aumentando di qualità e valore. Negli ultimi anni si sono aggiunte una serie di iniziative che hanno mirato a rendere gli spazi pubblici più vivibili, attrattivi e socialmente inclusivi, promuovendo il senso di comunità e il benessere dei cittadini. Marghera Estate è un simbolo e un'espressione dell'identità della comunità stessa di Marghera, che si riconosce appieno nell'evento. In tal senso, abbiamo deciso di dedicare questa edizione a Roberto Turetta, recentemente scomparso e che per molti anni ha amministrato questo territorio, organizzando molte iniziative".

"Marghera Estate è l’esempio di una manifestazione che negli anni ha saputo crescere e coinvolgere sempre più i cittadini che, lo vediamo, hanno voglia di partecipare e vivere in prima persona gli spazi della città", ha aggiunto l'assessore Mar. "Durante il mese di luglio a calcare il palco saranno tanti gruppi con target generazionali diversi, provenienti da tutto il territorio comunale e non solo. Una decisione coerente con la linea intrapresa dall'Amministrazione negli ultimi dieci anni, dove gli eventi che si svolgono specificamente nel territorio comunale di Venezia possono interessare e coinvolgere tutta l'area metropolitana".

Il ricco programma di concerti è realizzato in collaborazione con Icona Music, Azzurra Music e Veneto Jazz. Tra i 12 concerti in programma, quest’anno la rassegna ospiterà 4 band che hanno fatto la storia della musica, nazionale ed internazionale: Le Orme con il loro intramontabile rock progressive, gli Estra che tornano ai loro fans con un nuovo album, i mitici Take Six con il loro gospel a cappella e gran finale con la storia della musica assieme a Tony Esposito e il suo omaggio a Pino Daniele.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21 e saranno a ingresso libero (ad eccezione del concerto dei Take Six). Nell’area saranno presenti punti ristoro e area giochi per bambini.

Dal 25 luglio al 31 agosto, sempre in Arena di Piazza Mercato, Marghera Estate proseguirà con "Cinema Sotto Le Stelle", in collaborazione con Making Movie: un intero mese di proiezioni all’aperto per vedere, o scoprire per la prima volta, i titoli che hanno emozionato di più le sale durante i mesi invernali, o rivedere vecchie pellicole entrate oramai nella storia del cinema.

"Oggi voglio rendere onore alla comunità di Marghera - ha concluso il presidente Rosa Salva - con la quale collaboriamo da molti anni. La sopravvivenza e il successo degli eventi dipendono fortemente dalla partecipazione del pubblico che, grazie anche alla promozione mirata nel territorio, diventano un motore di sviluppo locale".

Il progetto è stato cofinanziato dall’Unione europea - Fondo Sociale Europeo Plus, nell’ambito del Programma Nazionale PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il programma musicale completo e il sito di Marghera Estate 2025.