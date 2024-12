Caduti del mare e dei porti: l'assessore Pesce alla messa in suffragio celebrata al Tempio Sacrario Nazionale di Porto Marghera

L'assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce è intervenuta questa mattina, domenica 1 dicembre, alla messa in suffragio dei Caduti del mare e dei porti d'Italia, celebrata nel Tempio Sacrario Nazionale di Porto Marghera.

Nel corso della celebrazione, alla quale hanno preso parte autorità civili e militari, è stata esposta la bandiera della Marina Mercantile decorata di medaglia d’oro al valor militare, picchetto d'onore degli uomini della Capitaneria di Porto e dei Carabinieri in alta uniforme. Ad accompagnare la funzione le note della banda musicale “Armonia, Città di Spinea”.

Dopo aver ringraziato le istituzioni e i presenti, l'assessore Pesce ha ricordato gli uomini e le donne che hanno sacrificato la vita per la sicurezza, la libertà e il progresso del Paese. "Questa celebrazione ci offre l'opportunità di ricordare non solo il loro coraggio, ma anche l'importanza dell'amore e della vita che si svolgono in mare e nei porti, luoghi che rappresentano il cuore pulsante della nostra economia, della nostra cultura e della nostra solidarietà. Oggi, in questo luogo sacro, ci stringiamo in una preghiera collettiva nel doveroso ricordo di chi ha perso la vita per l'adempimento del proprio dovere".

La cerimonia è stata organizzata dalla Fondazione Opera Santa Maria del Porto (Mariport).