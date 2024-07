L'assessore Venturini a Milano per la sesta edizione di "Hospitality Forum": "Venezia all'avanguardia sul fronte della qualità"

L'assessore al Turismo Simone Venturini è intervenuto stamattina, in Palazzo Lombardia a Milano, alla sesta edizione di "Hospitality Forum", tra i più importanti appuntamenti italiani del settore immobiliare e dell'ospitalità del Paese.

Di fronte a una platea qualificata di operatori immobiliari e turistici, oltre che di amministratori del territorio, l'assessore, nell'ambito del panel "L'industria turistica italiana: una infrastruttura d'eccellenza", ha elencato le azioni messe in atto dall'Amministrazione comunale per favorire un innalzamento della qualità del settore ricettivo cittadino: "In primis la nostra Amministrazione ha inserito il blocco dell'apertura indiscriminata di nuovi alberghi - ha dichiarato - Puntiamo sulla qualità più che sulla quantità e i dati ci stanno dando ragione visto che, sempre più spesso, assistiamo a operazioni di riqualificazione e rilancio delle strutture alberghiere cittadine che incrementano la qualità dei servizi offerti e delle camere, anche riducendone il numero. Tutto questo va di pari passo con il nostro forte impegno, in sinergia con le Forze dell'Ordine, per contrastare abusivismo e comportamenti irrispettosi nei confronti della nostra città".

Venturini si è poi soffermato sui risultati concretizzati dall'Amministrazione comunale nel favorire l'insediamento di modelli produttivi alternativi al settore turistico in centro storico: "La riconversione dell'ex Ospedale al Mare del Lido in un hub all'avanguardia di ingegneria biomedica garantirà centinaia di posti di lavoro qualificati con benefici per tutto l'indotto cittadino - ha dichiarato - Lavoriamo ogni giorno per favorire questo tipo di operazioni perché Venezia non è solo città di arte e storia, è un laboratorio di innovazione e idee per affrontare le sfide che ci sta ponendo il futuro. Stiamo lavorando per raccontarlo al mondo anche attraverso i grandi eventi che Venezia ha ospitato e ospiterà rendendola di fatto una delle capitali della bellezza, del lusso, dell'artigianato d'eccellenza e del made in Italy".