L'intervento dell'assessore Mar alla presentazione del XIV Rapporto dell'associazione Civita

L'assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, ha preso parte questa mattina alla presentazione del XIV Rapporto dell'Associazione Civita che ha per titolo: "Lungo le vie della conoscenza, sfide e strumenti per comprendere cultura e scienza". Nella sala delle Procuratie Vecchie presenti anche il presidente della Regione Luca Zaia, il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro e gli organizzatori dell'incontro.

L'indagine è stata realizzata con l'obiettivo di contestualizzare i concetti di scienza e cultura nella platea dei giovani e ha come proposito l’esplorazione delle relazioni che intercorrono fra l’anima umanistica e quella scientifica della conoscenza, secondo la percezione e il vissuto dei giovani italiani fra i 18 e i 34 anni.

"L'idea che hanno i giovani della relazione tra i concetti di cultura e scienza è qualcosa sulla quale dobbiamo confrontarci quotidianamente - ha detto l'assessore Mar - Credo che i dati contenuti in questo rapporto possano contribuire anche alla progettazione del futuro della nostra città. Vogliamo che si pensi al sapere come un giusto mix fra le due anime della conoscenza e che esso diventi la base per la costruzione dei progetti delle nuove generazioni".

L’indagine, frutto della partnership tra associazione Civita e fondazione Human Technopole, è pubblicata in un volume edito da Marsilio e contiene un’indagine demoscopica sulla percezione dei concetti di cultura e di scienza fra i giovani, i contributi di oltre trenta esperti fra studiosi, divulgatori, rappresentanti del mondo delle imprese e delle istituzioni universitarie. Lo studio ha come obiettivo quello di facilitare la comprensione e di stimolare la divulgazione dei contenuti culturali e scientifici fra il grande pubblico.