La Rete Biblioteche Venezia presenta “GeneraZione Benessere: Incontri per Vivere Meglio Oggi"

Tutti gli eventi sono gratuiti previa iscrizione sul sito del Comune di Venezia a questo link: https://www.comune.venezia.it/it/content/generazione-benessere-incontri-...

Tre eventi organizzati dai giovani del Laboratorio “New Genera(c)tions!” ideato dalla Rete Biblioteche Venezia in collaborazione con l’Associazione Culturale Animare Venezia. Tra gli ospiti lo scrittore e travel blogger Gianluca Gotto, gli psicologi Michele Mezzanotte e Marco Crepaldi.

Dopo sei mesi di lavoro ed incontri, i giovani del Laboratorio nato nell'ambito del Piano Giovani Regionale “Giovani e Generattività” annunciano i risultati del loro percorso: un ciclo di tre eventi dedicato alla ricerca del benessere. Ideatori e protagonisti di questi incontri saranno proprio loro: i giovani tra i 15 e 35 anni che hanno seguito il laboratorio tenutosi nei mesi scorsi presso gli spazi della Biblioteca Carpenedo Bissuola che ha visto alternarsi momenti di formazione, confronto e progettazione di queste tre serate.

Ogni mese i giovani hanno potuto affiancare l’Associazione Culturale Animare Venezia nei suoi progetti ed hanno sviluppato un know-how per ideare delle loro iniziative, iniziando proprio da un laboratorio all’interno della prima edizione di TEDxVenezia che ha visto oltre 700 persone ospiti al Terminal Passeggeri lo scorso 14 Aprile. Una bella opportunità per i ragazzi che hanno potuto vedere da vicino la realizzazione di un grande evento che ora sono chiamati a replicare per la propria comunità in base ai loro interessi. Gli incontri sono stati pensati per esplorare temi cruciali per il benessere individuale e collettivo attraverso il dialogo tra giovani ed esperti autorevoli invitati per l’occasione. Ogni evento offrirà ispirazione e strumenti pratici per vivere meglio e affrontare le sfide quotidiane con serenità e consapevolezza. Il primo incontro dedicato al tema “Vite connesse: relazioni nell’era digitale” si terrà

Lunedì 17 giugno dalle ore 17.00 presso l’Auditorium della Biblioteca di Carpenedo Bissuola e sarà un’occasione per esplorare il rapporto dei giovani con le tecnlogie digitali e i social media, con la guida dello Psicologo Marco Crepaldi e della divulgatrice Esmeralda Moretti. Il Dott. Crepaldi è psicologo, formatore, saggista e divulgatore scientifico; è Presidente Fondatore dell’associazione nazionale Hikikomori Italia, che dal 2017 si occupa di isolamento sociale volontario cronico giovanile.

Lunedì 24 giugno alle 17.00 presso la Biblioteca Civica VEZ il tema dell’incontro sarà “Felicità e consapevolezza: un percorso interiore”. Verranno esplorati gli strumenti che abbiamo per essere felici ogni giorno accompagnati dal celebre scrittore e travel blogger Gianluca Gotto. A fine serata una piccola attività di meditazione guidata con la maestra di yoga Susanna Pettenella. Gianluca Gotto è uno scrittore e viaggiatore appassionato di filosofie orientali, autore di cinque best seller e fondatore insieme alla compagna Claudia del blog “Mangia Vivi Viaggia”. Susanna Petternella è Trainer e formatrice Yoga, guida lo Yoga Studio Fondamenta di Venezia. Infine Lunedì 8 luglio alle 17.00 presso i nuovi spazi della Biblioteca Civica VEZ il focus sarà su “La scienza della felicità: futuro a prova di stress”. Ospiti della serata lo psicoterapeuta Michele Mezzanotte e la divulgatrice Gaia Contu. Si esploreranno le basi scientifiche della felicità e alcune strategie pratiche per gestire lo stress. Michele Mezzanotte è psicoterapeuta e divulgatore Direttore Scientifico della rivista di Psicologia L’Anima Fa Arte e autore di numerose pubblicazioni, tra libri e articoli in riviste di psicologia. Gaia Contu è divulgatrice scientifico-filosofica laureata in fisica e in filosofia della scienza, attualmente dottoranda in etica della robotica e svolge attività di divulgazione dal vivo e sui social. ______________________________________________________________