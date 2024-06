La presidente Damiano al Laurentianum per la consegna del quadro terzo Premio Pittura 2023 dell’artista Qikai Guo

"Una stella e il viaggio oscuro" è il titolo del dipinto che oggi ha trovato casa nel Centro Culturale Laurenziano in Piazza Ferretto, come riconoscimento per aver ottenuto il terzo posto nell'edizione 2023 del Premio Mestre di Pittura. Realizzata dall’artista cinese Qikai Guo, l'opera è stata premiata dalla giuria "per l’originale modo di riflettere una visione fantastica in un’armoniosa e compiuta composizione pittorica", come si legge nella motivazione.

La consegna è avvenuta oggi, giovedì 27 giugno, nella sede dell'istituto, dove il quadro resterà esposto in modo permanente, insieme alle altre cinque opere donate alla Parrocchia di San Lorenzo nelle scorse cinque edizioni. Alla cerimonia era presente, per l'Amministrazione, la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano. Con lei, tra gli altri, anche Cesare Campa, presidente de Il Circolo Veneto, associazione che ha promosso il concorso, il coordinatore organizzativo del Premio Mestre di Pittura Christiano Costantini, il curatore, Marco Dolfin, il presidente della Giuria Popolare, Adriano Checchetto e monsignor Gianni Bernardi, parroco del Duomo di Mestre.

"Un grande ringraziamento alla squadra del Premio Mestre di Pittura, che ha permesso di avviare una nuova stagione mestrina di cultura e arte, in perfetta sintonia con l'obiettivo dell’Amministrazione," ha dichiarato la presidente Damiano. "Accanto a noi sono in corso i lavori all’ex Emeroteca, il Centro Candiani sta diventando sempre più un polo culturale, così come il Parco Bissuola con il suo teatro e il Forte Marghera con le esposizioni della Biennale. È ormai una tradizione che il terzo premio arrivi in un luogo culturale così prestigioso per la nostra città. Di anno in anno vediamo un aumento della qualità e del numero dei partecipanti, con provenienze anche internazionali, a dimostrazione del successo di questo concorso".

Qikai Guo, nato a Kunming, in Cina, nel 1994, si è trasferito a Venezia per frequentare l’Accademia di Belle Arti, conseguendo il titolo magistrale con lode ed esponendo le sue opere alla 104ª e 105ª Collettiva Giovani Artisti della Fondazione Bevilacqua La Masa a San Marco, Venezia. Dopo gli studi e la partecipazione al Premio Mestre di Pittura, è tornato in Cina.

Il Premio Mestre di Pittura è organizzato dall’associazione Il Circolo Veneto con il sostegno della Fondazione Musei Civici di Venezia, il patrocinio della Regione del Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Venezia e la Fondazione Bevilacqua La Masa. L'edizione 2024 è già in essere e vede la partecipazione di oltre 650 opere iscritte, registrando un aumento del 14% rispetto all’edizione precedente. Le sessanta opere finaliste saranno esposte al Centro Culturale Candiani di Mestre dal 14 settembre al 20 ottobre 2024, con la proclamazione dei vincitori che avverrà il 4 ottobre 2024 al Teatro Toniolo di Mestre.