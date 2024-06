Al Teatro Toniolo il 31 ottobre arriva "La musica è Azzurra: 30 anni in una notte", omaggio alla storica etichetta veneta

Il 31 ottobre 2024 al Teatro Toniolo si terrà la serata di gala "La musica è Azzurra: 30 anni in una notte", un evento unico e gratuito per celebrare la musica, organizzato da Azzurra Music, storica etichetta veneta che ha pubblicato Patty Pravo, Dodi Battaglia, Al Bano, Riccardo Fogli, Grazia Di Michele, Rettore e molti altri grandi artisti, in occasione dei 30 anni di attività nel campo della produzione e diffusione di musica registrata.

"La musica è Azzurra: 30 anni in una notte" sarà una serata per tutti gli amanti della musica, fortemente voluta dall’etichetta per ringraziare i suoi collaboratori, gli artisti, gli addetti ai lavori e il territorio che in questi anni l’ha vista crescere. Dalla lirica alla musica classica, dal pop, al rock, al jazz, al rap, al reggae: non c'è genere musicale che non abbia trovato in Veneto il luogo adatto in cui svilupparsi e farsi conoscere al grande pubblico, caratteristica che è stata intercettata da Azzurra Music fin dagli inizi degli anni ‘90.

La serata promette un cast artistico stellare. Il link per prenotarsi gratuitamente sarà disponibile da settembre.

L'appuntamento è pianificato in collaborazione con la Regione Veneto, la partecipazione della Città di Venezia e l'intervento di Arteven, Circuito Multidisciplinare del Veneto. È prodotto da Azzurra Music con la direzione artistica di Marco Rossi e il coordinamento di Paolo Baruzzo, da più di due anni responsabile eventi dell'etichetta, con il supporto operativo del Teatro Toniolo.

"Abbiamo fortemente voluto ospitare a Mestre questo evento unico e straordinario per il trentennale di Azzurra Music mettendoci a disposizione affinché si trovi la giusta disponibilità e accoglienza. Il legame profondo di questa casa discografica con il territorio si rinsalda e consolida con questa "festa di compleanno" nel capoluogo di Regione - è il commento del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - Il rinomato cartellone del Teatro Toniolo si arricchisce così di un appuntamento che s'annuncia ricco di grandi sorprese. Sarà certamente una serata di buona musica e spettacolo dal vivo con tanti ospiti che grazie alla disponibilità degli organizzatori e delle istituzioni coinvolte si svolgerà eccezionalmente ad ingresso libero, su prenotazione. Un vero evento, già nelle premesse, per avvicinare artisti e pubblico. Perché la musica è un linguaggio universale che trasmette emozioni".

"Da sempre la nostra regione è un patrimonio di artisti, musicisti, interpreti di musica di tutti i generi. Artisti affermati e giovani emergenti che sanno esportare al meglio, attraverso studio, composizioni ed esibizioni, lo spirito e lo stile della nostra terra - dichiara il presidente della Regione, Luca Zaia - Inoltre, è motivo di orgoglio ospitare in Veneto una realtà come Azzurra Music che da trent'anni sa dare attenzione ai musicisti del nostro territorio, offrendo loro un'importante opportunità, e, allo stesso tempo, sa produrre con professionalità artisti di fama nazionale. La ricorrenza dei trent'anni con l'evento di fine ottobre è senza dubbio l'occasione per valorizzare i talenti artistici e trasmettere il messaggio che sono ineccepibili portatori di cultura".

"La partecipazione delle istituzioni, siamo convinti, è un forte segnale di attenzione e incoraggiamento alla scena culturale e artistica e ai loro protagonisti. Nella grande festa del 31 ottobre, ripercorrendo la nostra storia, vorremmo omaggiare gli attori di questo percorso: artisti, musicisti, tecnici, dipendenti e collaboratori interni ed esterni all'etichetta che ci hanno portati fino a qui. Ringraziamo la Regione Veneto per la condivisione, la Città di Venezia per la collaborazione, Arteven per il supporto organizzativo e la direzione del Teatro Toniolo per la disponibilità dimostrata" spiega il presidente di Azzurra Music, Marco Rossi.

Il Teatro Toniolo di Mestre si conferma quindi punto di riferimento artistico e culturale della città di Venezia e della sua terraferma. Radio Partner dell'evento è Radio Company. Azzurra Music in questi tre decenni ha lavorato con grandi nomi della musica italiana, artisti del territorio e talenti emergenti, ha organizzato festival, eventi culturali, iniziative e firmacopie in varie location, entrando nell’editoria e implementando l’ambito digitale, cercando di stare sempre al passo con i tempi. Sin dalla prima metà degli Anni ’90 Azzurra Music, fondata da Marco Rossi a Pastrengo (Vr) nel 1994, è stata un punto di riferimento per artisti, musicisti e interpreti di musica di tutti i generi e per gli addetti ai lavori del territorio veneto. L’attenzione data in particolar modo ai musicisti e artisti del proprio territorio ha fatto sì che attorno all’attività dell’etichetta si formasse e sviluppasse un importante movimento creativo, in grado di sostenere gli artisti: la band veneziana Le Orme (è di Azzurra l’importante album del loro ritorno sulle scene nel 1997, “Il Fiume” che ottenne il Disco d’Oro), la trevigiana Donatella Rettore, Rudy Rotta (compianto bluesman veronese, tra i più quotati in Europa), Massimo Bubola (raffinato cantautore veronese di cui si ricorda la collaborazione con De André), i veneziani Pitura Freska (di cui ha rilanciato l’intero catalogo e collaborato in seguito ai progetti personali di Skardy e Furio), la band veneziana dei Batistococo, la padovana Bottega Baltazar, la veronese Grazia De Marchi, il Maestro Diego Basso e la sua orchestra (spesso presente in TV quando si tratta di manifestazioni canore).