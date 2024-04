Tutto esaurito per la 44° edizione della "Su e Zo per i Ponti", oltre 7.500 iscritti hanno animato le calli di Venezia

Settemila e cinquecento persone "Su e Zo" per i ponti di Venezia hanno animato questa mattina le calli cittadine, segnando un tutto esaurito delle iscrizioni con il 30% in più rispetto allo scorso anno.

Lo slogan della 44esima edizione della manifestazione ha accompagnato la tradizionale passeggiata nei luoghi più caratteristici della città, quelli meno esplorati dal turismo di massa.

Questa edizione è stata interamente dedicata alla figura di Marco Polo, ricevendo il riconoscimento del Comitato nazionale per le celebrazioni del settimo centenario della morte del famoso viaggiatore veneziano.

L'evento, patrocinato dal Comune di Venezia insieme alla Marina Militare, alla Regione del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e organizzato da TGS Eurogroup, ha replicato il successo delle passate edizioni confermandosi tra quelli di maggiore richiamo.

Una passeggiata per tutti, famiglie e scuole in prima linea, all'insegna dell'allegria e della solidarietà. Anche quest'anno, infatti, il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a favore delle opere salesiane in Terra Santa.

La Santa Messa nella Basilica di San Marco ha aperto la manifestazione, poi il via con i due percorsi proposti ai partecipanti: quello di 11 chilometri con 39 ponti, con partenza e arrivo in piazza San Marco e il percorso breve di 5 chilometri con 18 ponti, indicato alle scuole materne ed elementari, con partenza dal Porto di Venezia e arrivo sempre in piazza.

Gli iscritti erano provenienti principalmente da tutto il Triveneto, ma si è riscontrata un'ottima adesione da tutta Italia: in particolare dalle regioni vicine della Lombardia ed Emilia-Romagna, a cui si sono aggiunte Piemonte, Umbria, Lazio e Sardegna.

Altri gruppi sono giunti per la "Su e Zo" a Venezia anche da tutta Europa e oltre: Slovenia, Austria, Svizzera, Francia, Belgio, Spagna e persino da Israele.

Nel complesso, si sono registrati 26 gruppi di almeno 50 partecipanti che hanno ricevuto la targa della manifestazione. Tra questi, ben 10 le scuole che hanno raggiunto il numero minimo di 100 iscritti e che hanno conquistato il "Premio per le scuole don Dino Berti", un buono spesa per l'acquisto di materiale didattico o sportivo compreso tra i € 300 e i € 500, per un totale di beneficenza erogata alle scuole pari a € 3.800.

Ad ogni iscritto è stata consegnata una medaglia da collezione. Come da tradizione ai gruppi più numerosi è stato consegnato un premio in vetro di Murano, espressione dell’arte vetraria veneziana.

Significativa anche la collaborazione delle Società partecipate: Avm ha messo a disposizione un servizio navetta per gli organizzatori e i numerosi gruppi folcloristici coinvolti nell’intrattenimento, con un biglietto a tariffa agevolata per tutti gli iscritti.

A chiudere la 44esima edizione di "Su e Zo" la cerimonia delle premiazioni, in piazza San Marco, alla quale hanno preso parte l'assessore alla Promozione del territorio e il presidente della Municipalità Venezia Murano Burano.

L'elenco dei gruppi premiati:

Collegio Vescovile "Balbi Valier", Pieve di Soligo con 102 iscritti;

Scuola Primaria "Andrea Mantegna", Spinea con 103 iscritti;

Scuola Paritaria dell'Infanzia e Primaria "Luigi Caburlotto", Mestre con 108 iscritti;

Istituto "Maria Ausiliatrice", Montebelluna con 113 iscritti;

Istituto Comprensivo "L. Schiavinato", San Donà di Piave con 113 iscritti;

Istituto Comprensivo "Dante Alighieri", Salzano con 218 iscritti;

Istituto Suore "San Francesco di Sales", Venezia con 101 iscritti;

Scuola Primaria "S. Maria Goretti", Mestre con 235 iscritti;

Istituto Comprensivo "G.A. Farina", Mestre con 156 iscritti;

Convitto Nazionale "Marco Foscarini", Venezia con 187 iscritti;

“Planinsko društvo PT Celje”, Slovenia, gruppo più numero dall’estero con 90 iscritti;

"Noi Associazione Spanago", Vicenza con 113 iscritti.

Una menzione speciale e un premio in vetro di Murano sono stati consegnati anche ai Gruppi Folk che hanno animato la manifestazione: i Vessilliferi di Marostica (Vicenza), gli Sbandieratori di Feltre (Belluno), i Danzerini di Passons di Udine e il Gruppo Folk Le Due Torri di Miranda (Isernia).