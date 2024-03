L'assessore De Martin alla visita guidata negli impianti idrici di Veritas

In occasione della Giornata mondiale dell'acqua, il Gruppo Veritas ha aperto al pubblico, nella giornata odierna, i suoi impianti che prelevano, potabilizzano e distribuiscono l'acqua potabile.

Un'iniziativa partita, questa mattina, dal Potabilizzatore di Favaro Veneto in via Ca' Solaro alla presenza dell'assessore all'Ambiente, Massimiliano De Martin, del presidente della Municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato e del consigliere di Municipalità, Maurizio Gallo.

"Abbiamo voluto dedicare questa giornata alle famiglie e ai bambini - ha esordito l'assessore De Martin - affinché possano capire il valore dell'acqua e di come venga trattata attraverso il corretto funzionamento del servizio idrico integrato. Veritas è un'azienda in costante miglioramento e a tal proposito, in questi anni, ci siamo impegnati fortemente sul fronte acqua, attraverso la realizzazione di impianti sempre più moderni, per far fronte a situazioni di siccità e crisi idrica che vanno a colpire duramente non solo il fabbisogno quotidiano delle famiglie ma anche quello delle coltivazioni. E' fondamentale ricordare il lavoro portato avanti quotidianamente con dedizione dalle donne e dagli uomini di Veritas per il benessere della nostra città".

Durante la visita guidata è intervenuto anche il presidente Bellato, ricordando che l'approvigionamento dell'acqua potabile è un bene comune da non dare per scontato: "Questa di oggi è un'importante iniziativa rivolta alla cittadinanza per conoscere nel dettaglio come viene trattata e distribuita l'acqua che esce ogni giorno dai nostri rubinetti. Vogliamo continuare ad organizzare simili iniziative per sensibilizzare sempre di più i nostri cittadini sul tema dell'acqua come bene essenziale alla vita".

Le visite guidate gratuite sono poi proseguite anche negli impianti di Scorzè - Campo pozzi e centrale di prelievo in via San Benedetto, a Jesolo - Potabilizzatore di Torre Caligo in via Drago Jesolo e a Venezia - Museo dell'acquedotto di Venezia e Centrale di sollevamento di Sant'Andrea in piazzale Roma.