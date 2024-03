Giovedì 7 marzo torna il ciclo di conferenze “I Caffè delle Scienze”

Torna il ciclo “I Caffè delle Scienze”: giovedì 7 marzo si tiene il primo incontro del programma 2024. Alle 17.30 al M9 Loft Gabriella Buffa (DAIS) parlerà di “Impollinatori da salvare: il progetto LIFE PollinAction”, mentre Mauro Bon (Fondazione Musei Civici di Venezia) approfondirà il tema de “Lo scoiattolo a Mestre: un progetto locale di Citizen Science”. “I Caffè delle Scienze” rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”.

Anche nelle Città balconi, giardini e parchi si risvegliano, tornando ad ospitare una fauna di insetti e piccoli animali a tutti noi molto familiari. Pure la scienza si occupa di loro, e in questo incontro affronteremo due coinvolgenti progetti con cui la fa nella nostra realtà territoriale, uno dedicato alla conoscenza e salvaguardia di api ed altri impollinatori fondamentali per la vita delle piante; l'altro, a cui anche molti mestrini hanno contribuito, alla scoperta degli scoiattoli (quanti sono, di che specie, come vivono...) presenti nella nostra Città.