Venerdì 2 febbraio secondo appuntamento con il progetto “VeneziE”

Secondo appuntamento con il progetto “VeneziE”: venerdì 2 febbraio al Centro Culturale Candiani è in programma la conferenza dal titolo “Carnevale a Venezia. Storia, arte e poesia”, tenuta da Marina Crivellari Bizio. Interverranno Cesare Campa, presidente dell’associazione “Il Circolo Veneto”, che promuove il progetto, e Antonio Manno, storico dell’arte e direttore del progetto stesso.

Il progetto “VeneziE”, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, approfondisce i molteplici aspetti che concorrono a pennellare le sfumature della nostra città. Perché Venezia è unica, ma non immutabile. La città, apparentemente immobile, è stata ed è un luogo in perenne trasformazione, segnato da armonie e conflitti.

La conversazione di venerdì, in programma alle ore 18, cerca di ricostruire in modo sintetico, ma preciso dal punto di vista storico, l’origine del carnevale. Si conosceranno le feste che si svolgevano a Venezia in questo periodo ludico. Si ripercorre la genesi delle antiche e tradizionali maschere attraverso l’analisi di alcuni dipinti e la lettura di poesie legate al carnevale.

Marina Crivellari Bizio. dopo gli studi universitari, collabora come volontaria in molte associazioni. Tiene conferenze presso l’Ateneo Veneto, la Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista, la Scuola Grande dei Carmini, l’Università del Tempo Libero di Mestre, l’AUSER del Lido e di Treviso, l’Università Popolare Asolana; interviene in documentari prodotti da Rete Veneta. Ricercatrice di storia e cultura veneziana e autrice di numerosi articoli in riviste di cultura veneziana, pubblica Campi Veneziani e altri testi sulla storia di Venezia; nel 2009 cura l’aggiornamento di Curiosità Veneziane di G. Tassini.

L’ingresso è gratuito. Per informazioni, info@ilcircoloveneto.eu, www.ilcircoloveneto.eu, 0412684046, 3276860052.