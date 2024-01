Söndörgő in concerto a Candiani Groove

Secondo appuntamento dell'anno per Candiani Groove, la rassegna di musica internazionale organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Veneto Jazz: domenica 4 febbraio 2024, alle ore 18.30, il palco dell'Auditorium del Centro Candiani è tutto per la band ungherese Söndörgő, una delle band più entusiasmanti, innovative e di successo sulla scena internazionale della world music.

La natura primordiale della musica tradizionale, la raffinatezza delle composizioni classiche, l'energia della musica rock e la purezza del pensiero di Bartók caratterizzano la band ungherese.

Il loro strumento principale è la tambura, uno strumento a plettro popolare sia nella musica serba che in quella ungherese, ma usano anche strumenti a fiato e la fisarmonica, elementi altrettanto importanti del paesaggio sonoro di Söndörgő.

Nel loro nuovo album, composizioni rigorosamente scritte e improvvisazioni libere si incastrano perfettamente, proprio come le ispirazioni provenienti da una varietà di fonti si fondono nell'inimitabile stile Söndörgő. A questo proposito, hanno un solo criterio, quello che Béla Bartók formula in una lettera del 1931: “Non mi escluderò da nessuna influenza, […] solo la fonte deve essere pulita, fresca e sana!”

INFO > www.culturavenezia.it