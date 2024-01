Il 13 e 14 gennaio si tengono le Celebrazioni per i 250 anni dalla morte dell’abate Filippo Farsetti

Nel 2024 ricorrono duecentocinquant’anni dalla morte di Filippo Farsetti, nobile, abate e mecenate veneziano che, tra le altre cose, fu proprietario del palazzo sede del Comune di Venezia e dell’omonima villa di Santa Maria di Sala. Per celebrare questo anniversario, il circolo Arci Pirola di Santa Maria di Sala organizza le “Celebrazioni per i 250 anni dalla morte dell’abate Filippo Farsetti”, il 13 e 14 gennaio.

L’iniziativa, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa” e ha il patrocinio della Regione del Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Santa Maria di Sala, prevede due giornate dedicate alla scoperta dei luoghi legati all’abate, Ca’ Farsetti, a Venezia, e villa Farsetti, a Santa Maria di Sala. Il circolo Pirola, infatti, propone delle visite guidate gratuite in questi storici edifici.

Il primo appuntamento è sabato 13 gennaio, data di nascita di Farsetti, a Venezia. Ritrovo alle 9.45 in piazzale Roma, ai piedi del ponte di Calatrava, quindi, alle 10.30, partenza della visita guidata di Ca’ Farsetti, aperta in esclusiva per quest’occasione. Alle 11.30, secondo turno di visita.

Domenica 14 gennaio si passa a Santa Maria di Sala, in villa Farsetti. Alle 9.30 apertura delle celebrazioni. A seguire, alle 10.30, inizierà la visita guidata. Conclusione alle 11.30 con un aperitivo per i partecipanti. Per raggiungere villa Farsetti sarà messa a disposizione una navetta dal capolinea di Mirano.

Per le visite gratuite è obbligatoria la prenotazione (occorre anche specificare l’uso della navetta), da effettuarsi al numero 3474156093 o all’indirizzo email info@arcipirola.org