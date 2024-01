Dal 26 gennaio torna la rassegna di appuntamenti culturali “VeneziE” promossa dal Circolo Veneto

Dopo il forte successo riscosso nella sua prima edizione, torna la rassegna "VeneziE. Storie, arti, architetture, politiche, culture, mentalità, devozioni, tradizioni, miti”, un ciclo di incontri dedicato alla storia e alle tradizioni di Venezia e Mestre, promosso dal Circolo Veneto in collaborazione con il Comune di Venezia. Il programma della seconda edizione, che rientra nel cartellone di eventi Le Città in Festa, è stato presentato questa mattina al Centro culturale Candiani con una conferenza stampa, alla quale sono intervenuti l’assessore comunale alla Promozione del Territorio, Paola Mar, il presidente del Circolo Veneto, Cesare Campa e lo storico dell’arte, nonché curatore della rassegna, Antonio Manno.

“Sarà una seconda edizione con un duplice obiettivo”, ha spiegato Manno. “Vogliamo illustrare la dinamica molteplicità di Venezia e dei suoi territori e far emergere lo stretto legame fra i destini di Venezia e quelli di Mestre, ingresso “da Terra” della Serenissima”. Novità del programma saranno infatti tre conferenze dedicate a Mestre, volte ad enfatizzare il legame tra le due realtà tanto diverse quanto interconnesse. Simbolo storico che ne rievoca il forte legame – come ricordato durante la conferenza - è l’immagine del Leone di San Marco con le zampe anteriori appoggiate a terra e quelle posteriori sull’acqua.

La rassegna prenderà il via il 26 gennaio con Debora Gusson (autrice) e Riccardo Roiter Rigoni (fotografo) che presenteranno il libro “Venezia vista dal cielo. Uno sguardo per riscoprire, conoscere e riflettere”. Seguiranno altri otto appuntamenti con cadenza mensile - con pausa a luglio e agosto - che spazieranno attraverso i temi più disparati, dal Carnevale veneziano alle antiche vie di comunicazione tra Mestre e Venezia.

“Trovo che questo progetto lanci un messaggio tanto interessante quanto commovente - ha dichiarato l’assessore Mar - e cioè che le apparenti divisioni tra Venezia e Mestre sono fittizie, in quanto due realtà fortemente interconnesse soprattutto alla luce delle loro diversità. Il fine ultimo che le accomunava, infatti, era il bene pubblico e la buona gestione di un territorio ricco di differenze e assonanze. Vi ringrazio per aver messo in campo questo progetto che, grazie al suo ricco calendario, sarà in grado di trasmettere ai cittadini la spesso dimenticata sinergia tra le due città. Verrà lasciato anche molto spazio ad approfondimenti su temi meno eclatanti e quindi più curiosi ed interessanti. Sicuramente un'iniziativa da non perdere".

Gli incontri si svolgeranno nella Sala conferenze del IV° piano del Centro culturale Candiani di Mestre, alle ore 18, e saranno a ingresso libero.

Gli appuntamenti nel dettaglio sono consultabili al seguente link: https://www.ilcircoloveneto.eu/venezie