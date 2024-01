Arriva la Befana in città, isole e terraferma per chiudere in allegria le feste natalizie

Grande attesa per l’arrivo della Befana in tutto il territorio. Tanti gli appuntamenti organizzati per le famiglie e per i bambini, che aspettano con ansia l’arrivo della vecchietta che porta le calze piene di dolci. Il 6 gennaio è anche l’occasione per vedere uscire i Re Magi dalla Torre dell’Orologio di Piazza San Marco a Venezia. Per ammirare l’opera d’arte che annuncia l’Epifania, bisogna recarsi in Piazza San Marco alle ore 12 e alzare gli occhi in alto, verso la Torre - uno degli edifici architettonici più simbolici di Venezia - con il suo grande orologio astronomico, un capolavoro di tecnica e di ingegneria che segna, ormai da cinquecento anni, la vita, la storia e il continuo scorrere del tempo. Un’opportunità che si ripete solamente nel giorno dell’Ascensione che quest’anno cadrà il 9 maggio.

A Venezia, la Reale Società Canottieri Bucintoro, ha comunicato in data odierna, giovedì 4 gennaio, che a causa del maletempo la 44esima Regata delle Befane, è stata annullata.

A Castello invece, nel chiostro di San Francesco della Vigna, la Befana arriverà a cavallo della sua scopa con le calze piene di dolcetti, venerdì 5 gennaio alle ore 17.00, su iniziativa dell’Associazione San Francesco della Vigna che attenderà i partecipanti per offrire una merenda, una cioccolata calda e per una raccolta fondi a favore dell’Associazione Piccolo Principe.

Restando in laguna, a Malamocco, la Befana arriva di corsa con la tradizionale “Corsa dea Befana di Malamocco”, sabato 6 gennaio con partenza alle ore 10.45 dal Patronato. Si tratta della 46esima edizione della gara podistica ludico motoria non competitiva, aperta a uomini e donne di tutte le età, organizzata da Venezia Triathlon. Tre i diversi percorsi proposti: uno da 400 metri per partecipanti tra i 6 e i 10 anni, uno da 1.200 per giovani dagli 11 ai 14 anni, e 10 chilometri per tutti. A conclusione, premi a sorteggio.

Si aspetta la Befana anche in pineta a S. Elena, nel pomeriggio di sabato 6, all'aperto, con la consegna delle calze con caramelle e leccalecca per bambini e famiglie. A Pellestrina torna la Festa dei Nonni con bicchierata e pomeriggio in allegria con giochi di società e scambio di auguri, per iniziativa del Gruppo Anziani Autogestito Isola unita Pellestrina-San Piero in Volta. La Befana sbarca anche a Sant’Erasmo: ritrovo in chiesa alle ore 15.00 per il concerto e la benedizione dei bambini seguita poi da uno spettacolo di giocolieri in attesa dell’arrivo della Befana carica di calze per i bambini alle 16.00. All’imbrunire, verrà acceso il falò nell’area antistante con distribuzione di pinza e vin brulé.

A Mestre, con il motto di "vara che beo, senti che mae", una Befana fortemente provata dalla serata passata nel gelido volare con la sua scopa, accoglierà, accompagnata da uno spazzacamino musicale itinerante, i giovani fans a partire dalle ore 16.00 in Piazza Ferretto e lungo via Poerio, Largo divisione Julia, via Mestrina e via Palazzo per vantarsi delle sue ultime fatiche, augurare il buon anno e distribuire ai bambini con una pioggia di caramelle. A supportare la Befana due circensi che sbalordiranno il pubblico con le sorprese che usciranno dalle loro calze. In caso di maltempo, la manifestazione si trasferirà sotto ai portici di Piazza Ferretto e alla Galleria Barcella.

Al Quartiere Pertini invece, la Befana vien di … giorno. Sabato 6 gennaio dalle ore 10.00 porterà a tutti i bambini le calze piene di dolci alla Casetta di Babbo Natale nel Piazzale antistante la chiesa. Tanto divertimento per i bambini al Parco Albanese, nell’ambito di “Natale in giostra”.

Sabato 6, dalle ore 15.00 alle 17.00, arriva la Befana come ultima ospite del luna park del Bissuola Winter Village per distribuire i dolci della calza. Befana in musica a Tessera. Sabato 6, alle ore 16.30 nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta, la banda musicale di Tessera si esibirà nel concerto d’Epifania.

Al Parco Catene di Marghera il tradizionale falò Piroea Paroea organizzato dall’Associazione Catene 2000 in collaborazione con Venezia Unica e Fai Centro! Shopping District, si terrà invece sabato 13 gennaio con inizio alle 14.30 per la degustazione di frittelle, caldarroste, pinza e vin brulé. Dopo il processo alla vecchia, alle 17.45 verrà acceso il gran falò, a seguire la distribuzione delle calze della Befana ai bambini. Durante la manifestazione saranno attive un’area food truck e un’area gonfiabili per bambini.

A Malcontenta, la Befana arriva sabato 6 gennaio alle ore 17.00 al parco di via Boito, su iniziativa della Parrocchia di Sant’Ilario di Malcontenta e dell’Associazione Culturale Gruppo “La Malcontenta”. Ci sarà la rappresentazione della natività e verrà bruciata la “vecia”, accompagnata da prosecco, vin brulé, pinza, pasta fagioli per tutti e dolciumi per i più piccoli. A Chirignago la Befana arriva sabato 6 all’Azienda Agricola Don Orione per portare calze e allegria a tutti i bambini.

Zelarino festeggia la Festa della Befana sabato 6 gennaio con il mercatino di hobbisti, con artigiani e street food che si terrà sul sagrato parrocchiale in Via Castellana dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Nel corso della giornata si alterneranno diversi spettacoli: alle ore 11.00 il Clown Crostino, alle ore 14.45 lo spettacolo di equilibrismo e magia di Malabarista Giocoequilibrista, e a seguire i percussionisti del gruppo Bloko Intestinhao. Verranno distribuite le calze della befana ai bambini presenti e, verso le 16.30, verrà acceso il tradizionale falò Piroea Paroea per leggere il pronostico per il nuovo anno.

Tra il 4 e il 6 gennaio, Favaro Veneto organizza il Torneo della Befana 2024, promosso dall'Associazione sportiva dilettantistica Favaro 1948 presso il centro sportivo. Il torneo vedrà coinvolte 8 squadre del territorio veneziano, di categoria Esordienti (annate 2010 e 2011) suddivise in due gironi di qualificazione. Si terranno poi le semifinali e finali, seguite dalle premiazioni.

L’ASD 100 ottani Venezia, organizza invece il 14° motoraduno benefico “Motobefane” a Forte Marghera a Mestre, sabato 6 alle ore 14.00, per festeggiare l’epifania e fare beneficenza. Ritrovo alle ore 14.00, sfilata delle moto alle ore 15.00 per le vie della città, rientro al Forte e benedizione di moto e caschi alle ore 16.00. A seguire buffet per tutti e raccolta fondi per la Casa Fatima di Campalto, struttura per minori che fa parte dell’Opera Santa Maria della Carità. Per tutta la durata dell’evento è previsto un intrattenimento musicale a cura di Sound Live.

Infine, l’Epifania è anche l’occasione per assistere ai tradizionali Pan e Vin, che ripropongono un rituale di origine pagana legato alle tradizioni contadine. Sembra che questa usanza derivi da riti purificativi e propiziatori diffusi in epoca pre-cristiana. Quest’anno i "pan e vin" si terranno a Sant'Erasmo, Gazzera, Zelarino e Campalto, garantendo così il rispetto della tradizione in alcuni luoghi particolarmente significativi.

