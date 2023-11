Dal 30 novembre al 10 dicembre nella Sala Palazzo della Provvederia c’è la mostra “Ritratti”

Da giovedì 30 novembre a domenica 10 dicembre la Sala Palazzo della Provvederia di Mestre (via Torre Belfredo 1) ospita la mostra “Ritratti”. L’evento, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, è organizzato da Il Circolo Veneto ed è un evento collaterale del Premio Mestre di Pittura.

Nella mostra, curata da Gaetano Salerno, saranno esposte opere di Giampietro Cavedon, Federica Elipanni, Gabriella Massari e Tamara Zambon. I quattro artisti, risultati finalisti della edizione 2023 del Premio Mestre di Pittura, sono posti in dialogo fra loro per instaurare, attraverso i molti soggetti protagonisti dei loro dipinti, uno scambio intimo con il pubblico, una comunicazione retta da sguardi, gestualità, espressioni dei volti, posture dei corpi, segni della pelle, priva di suoni ma altrettanto efficace perché resa ancora più evidente da pennellate talvolta vigorose e materiche, talvolta sfumate e indefinite, a sottolineare con la pittura i differenti stati dell’Io.

Ciascun ritratto è il racconto senza voce e senza parole di storie esistenziali da cogliere e capire. Un’umanità silente che si lascia ritrarre per affermare la propria presenza, per definire, attraverso la forma iconica determinata dal gesto artistico sulla tela, la propria esistenza. Oltre la celebrazione delle singole anonime identità esposte, la selezione di opere in mostra di Giampietro Cavedon, Federica Elipanni, Gabriella Massari e Tamara Zambon, sarà un’occasione ulteriore per conoscere da vicino la loro ricerca artistica e per riflettere sul genere pittorico del ritratto.

La mostra verrà inaugurata mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 18 e rimarrà aperta dal 30 novembre tutti i giorni dalle 16 alle 19, fino a domenica 10 dicembre 2023, con ingresso libero.