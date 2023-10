La presidente del Consiglio Damiano al Candiani per la conferenza “Premio Mestre di Pittura 2023. La presentazione delle opere premiate”

Si è chiuso questa sera, al Centro culturale Candiani, il ciclo di quattro incontri collaterali al Premio Mestre di Pittura dedicati ad approfondire la storia, i vincitori e le relazioni con il territorio di questa importante manifestazione artistica. A terminare la serie de “I mercoledì del Premio Mestre di Pittura”, iniziata il 20 settembre scorso, la conferenza “Le opere premiate”, alla quale ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, la presidente del Consiglio, Ermelinda Damiano.

Il Premio Mestre di Pittura, giunto alla sua settima edizione, rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa” ed è organizzato dall'Associazione Il Circolo Veneto insieme alla Fondazione Musei Civici di Venezia, con il sostegno di diverse istituzioni culturali e il patrocinio, tra gli altri, dal Comune di Venezia.

Questa sera, all’incontro introdotto da Christiano Costantini, coordinatore organizzativo del Premio Mestre di Pittura 2023, sono intervenuti Cesare Campa, presidente de Il Circolo Veneto, e Marco Dolfin, storico dell'arte e segretario della Giuria. Quest’ultimo ha presentato le opere premiate durante la cerimonia svoltasi al Teatro Toniolo di Mestre lo scorso 6 ottobre, insieme a tutte le altre che hanno ricevuto riconoscimenti in questa settima edizione del concorso di pittura mestrino.

Presentato, durante la conferenza, il dittico “Frozen Bogs”, realizzato in olio e acrilico su tavola, della vincitrice dell’edizione 2023 del Premio Mestre di Pittura, Asya Dell’Omodarme, insieme a “Eravamo a Santa Maria del Popolo” di Giovannino Di Rosa e “Una stella e il viaggio oscuro”di Qikai Guo, le opere che si sono aggiudicate rispettivamente il secondo e il terzo posto con il verdetto della Giuria tecnica. Sono state esposte al pubblico presente in sala anche l’opera vincitrice del Premio della Giuria popolare “Fine di un’epoca” di Giampietro Cavedon e quelle degli artisti che hanno ricevuto menzioni speciali, si tratta de “Il mentecatto” di Enrico Loquercio e della “Metamorfosi di un albero” di Franco Dalla Pozza.

Infine, tra gli autori a essere menzionati durante l’incontro Francesco Nicolato che ha vinto il Premio di pittura Rotary Club Venezia Mestre con “Transiti. Dover decidere - Morfologia di una cerimonia”; Wally Pavan con “Riaffiora la vita” e Beatrice Bobst con “Come with me, Green circle” che si sono aggiudicati i due premi della CGIA di Mestre; Elisa Rossoni con “Inquiete memorie”, Sofia Massalongo con “Cani di porcellana” e Angelo Pellegrino con “Modulazione in blu” che hanno ricevuto le tre borse di studio del Circolo Veneto riservate agli under 25.

A conclusione delle conferenza, alla vincitrice del Premio Mestre di Pittura 2023 è stato consegnato il trofeo, un pezzo unico in vetro, promosso dal Consorzio Promovetro Murano. Durante la serata sono anche stati estratti i premi riservati alla Giuria popolare.

“Siamo giunti alla fine di questa edizione del Premio Mestre di Pittura e, a nome di tutta l’Amministrazione, mi sento di ringraziare Cesare Campa per il forte impulso che ha dato a questo concorso - ha dichiarato la presidente Damiano - Il grandissimo successo di questo Premio è merito dell’eccezionale squadra che vi ha lavorato, dell’unione di competenze e della passione che ci è stata messa. Ringrazio anche gli artisti, in particolare la vincitrice Asya Dell’Omodarme che è qui presente oggi, e tutti coloro che a vario titolo hanno permesso la realizzazione di questo Premio, che è cresciuto molto negli anni portando a Mestre il valore dell’arte e della bellezza”.