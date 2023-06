Turismo e disabilità: con "Get Up" realizzati due strumenti ad alta comprensibilità per le persone con sindrome di Down

Si è tenuta oggi, 8 giugno 2023, a Forte Marghera, la presentazione finale di Get Up (Giovani ed Esperienze Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione), un progetto di cittadinanza attiva che ha come finalità il promuovere la partecipazione attiva dei giovani nel realizzare progetti che risultino utili alla comunità e al territorio in cui vivono.

Il progetto è stato realizzato nel corso dell'anno scolastico ormai giunto al termine, dalla classe 4^ A TUR dell'Istituto Tecnico Turistico A. Gritti di Mestre. Si tratta di un'iniziativa sostenuta dal Comune di Venezia e promosso dal Servizio di Progettazione educativa, che nasce da una sperimentazione nel contesto delle attività in attuazione della legge 285/1997.

La tematica sociale individuata dai ragazzi della classe 4^ A è quella di permettere alle persone con disabilità intellettiva di scoprire in modo autonomo le opportunità turistiche del nostro territorio. I ragazzi, sostenuti da personale facilitatore di Co.Ge.s don Lorenzo Milani, hanno lavorato alla stesura di due prodotti turistici a elevata comprensibilità, dedicati alle persone con sindrome di Down.

Nello specifico, i due prodotti sono:

1) "Una Venezia a portata di tutti"– pacchetto turistico di 3 giorni ad alta comprensibilità;

2) "Guida al Museo di Palazzo Grimani"– Guida ad alta comprensibilità.

Il progetto si è arricchito della collaborazione dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) e della Direzione del Museo di Palazzo Grimani - Direzione regionale Musei Veneto.

Alla presentazione, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, è intervenuta l’assessore alle Politiche educative, Laura Besio. "Si parla spesso di sostenibilità - ha dichiarato l’assessore - ma quando lo facciamo non dobbiamo perdere di vista che si tratta di una dimensione che va di pari passo con l’accessibilità, che riguarda da vicino tutte le persone che sono in condizione di vulnerabilità. Oggi voi ragazzi vi siete focalizzati su un progetto che riesce a tradurre l’impegno civico in qualcosa di concreto, che al Comune sta particolarmente a cuore. Grazie perché oggi ci lasciate uno strumento importante”.