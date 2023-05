Festa dell'Europa 2023: Per il ciclo “Caffè Europa” oggi l'incontro-dibattito su “Europa e donne”

Assaporare una bevanda calda o un free drink ascoltando nel contempo temi di grande attualità legati al presente, e al futuro, del nostro continente: è quello che propone anche quest'anno, nell'ambito del ricco calendario della “Festa dell'Europa, il ciclo di incontri “Caffè Europa”.

Previsti in questa edizione del 2023, tre appuntamenti, in altrettanti storici esercizi veneziani, in tre diversi lunedì di maggio. Quello odierno, al Caffè Lavena, ha avuto per tema “Europa e donne”, visto da diverse prospettive: sociale, politico, economico.

Presenti all'incontro-dibattito, moderato dal responsabile delle Relazioni internazionali dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, Fabrizio Spada: la prorettrice dell'Università di Ca' Foscari, Caterina Carpinato, la coordinatrice per il Veneto di “Welfare-Veneto Lavoto, Silvia Cavallarin, la direttrice della sede italiana del Consiglio d'Europa, Luisella Pavan-Woolfe.

Il prossimo appuntamento con il Caffè Europa:

LUNEDÌ 22 MAGGIO

“Europa e patrimonio culturale”

ore 17 Caffè Florian, Piazza San Marco, Venezia

