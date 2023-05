Biblioteca di San Tomà: ClioMakeUp a Venezia il 24 maggio incontra il pubblico di In_touch per l’ultimo appuntamento della rassegna

ClioMakeUp icona di stile, e non solo per i consigli e le ricerche nella scienza e nell’arte del make-up: Clio Zammatteo è uno degli esempi più fulgidi di imprenditoria self-made, indipendente, inclusiva. Influencer fra le più note e amate, incoraggia concretamente le donne e i giovani nella realizzazione dei propri sogni e non deroga da un codice di comportamento legato ai propri valori umani ed etici, a quell’autenticità e affidabilità che dal 2008 sospingono il suo successo, personale e imprenditoriale.

L'appuntamento con ClioMakeUp è mercoledì 24 maggio, alle 18 nella Biblioteca di San Tomà, per un incontro ormai sold out. Conduce la conversazione la giornalista del Corriere Veneto, Michela Nicolussi Moro. «Sono entusiasta di partecipare alla prestigiosa rassegna di incontri di In_touch 2023 - commenta Clio – Da sempre sento la responsabilità di ispirare, attraverso il mio percorso personale e professionale, l’incontro del 24 maggio sarà un’occasione preziosa per mettere a disposizione di coloro che saranno presenti la mia personale esperienza».

Quella di ClioMakeUp è una rivoluzione digitale dei valori: quelli che, dal pionieristico video girato con mezzi propri e diffuso con riscontri virali nel 2008, l’hanno portata a diventare una realtà editoriale e imprenditoriale di riferimento, indipendente e inclusiva, attraverso un progetto nato e sviluppato su solide basi di qualità, talento ed empatia. Influencer fra le più note e amate con oltre 10 milioni di followers, Clio è l’incarnazione della capacità di seguire i propri sogni e di realizzarli: una direzione verso la quale, oggi – da personaggio televisivo, autrice, creative director della sua linea di cosmetici proprietaria auto-prodotta e auto-finanziata - incoraggia concretamente le donne e i giovani, testimoniando ogni giorno quella linea di coerenza che da sempre contraddistingue le sue scelte, personali e aziendali.

Info e dettagli sul sito del Comune di Venezia: https://www.comune.venezia.it/it/content/clio-zammatteo.