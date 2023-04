MSN100 | Il 13 maggio un evento speciale per festeggiare il compleanno del Museo di Storia Naturale

Nel 2023 il Museo celebra il centenario della sua fondazione e propone un intero anno di attività ed eventi per raccontare il Museo e la sua evoluzione durante questo secolo di storia.

Sabato 13 maggio 2023 dalle 9 alle 18 al Museo di Storia Naturale di Venezia verà organizzato un evento speciale per festeggiare con la città il compleanno del Museo: laboratori, giochi a tema, racconti animati e molto altro.

Un’occasione per riscoprire il Museo incontrando il personale scientifico nelle sale espositive e con visite dedicate ai depositi. Una giornata di festa da passare insieme anche gustando una merenda per grandi e piccoli.

Ingresso e attività libere nei limiti delle capienze consentite.

Ingresso consentito fino alle ore 17.30.

Molte altre le iniziative in programma per il 2023: visite esclusive dietro le quinte, corsi, conferenze, laboratori per famiglie, aperitivi con la scienza e molto altro…

