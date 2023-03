Rete Biblioteche, rassegna In_Touch: martedì 7 marzo il protagonista è Claudio Pagliara, da quattro anni responsabile dell’Ufficio di corrispondenza RAI negli Stati Uniti

Due decenni di storia e storie da tante latitudini del mondo che hanno fatto di Claudio Pagliara – veneziano di origine e da sempre felice di tornare nella città di nascita di sua madre - uno dei più noti “narratori” e analisti, in presa diretta, del nostro tempo.

Il suo “Diario” di inviato, insieme a molti aneddoti e backstage vissuti negli anni e ai consigli di lettura per comprendere meglio e decodificare il nostro tempo saranno al centro dell’incontro del cartellone In_touch 2023, promosso dalla Rete Biblioteche Venezia: appuntamento martedì 7 marzo, alle 18, nella Biblioteca di San Tomà a Venezia. Con Claudio Pagliara converserà il giornalista Roberto Bonaldi, della redazione RAI Tgr Veneto.

L’ingresso e libero, prenotando il proprio posto si potrà accedere dalle 17.30. Dettagli sul sito https://www.comune.venezia.it/it/content/eventi-intouch

L’ascesa alla presidenza degli USA di Joe Biden e le ore convulse di Capitol Hill assaltata dai manifestanti trumpiani; il crollo della borsa di Shanghai, la rivoluzione dei ragazzi con l’ombrello di Hong Kong, gli attentati terroristici in Israele (seconda intifada), in Giordania ed in Egitto, l’assassinio dell’ex premier libanese Rafik Hariri, il ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza.

Sono solo alcuni dei grandi eventi della storia del nostro tempo vissuti, documentati e raccontati al pubblico televisivo da uno dei volti più noti dell’informazione italiana, il giornalista Claudio Pagliara, da quattro anni responsabile dell’Ufficio di corrispondenza RAI negli Stati Uniti, vincitore dei maggiori Premi giornalistici di riferimento: da quello intitolato a Maria Grazia Cutuli ai Premi Saint Vincent, Magna Grecia e Amerigo per l’informazione dagli Stati Uniti. Claudio Pagliara è stato corrispondente da Parigi e a lungo da Gerusalemme, ha raccontato il grande balzo economico e tecnologico del continente asiatico da Pechino e dal 2019 è a capo dell’ufficio di corrispondenza RAI dagli Stati Uniti. Da questo spicchio visuale ha raccontato l’insediamento di Biden alla Casa Bianca, il biennio pandemico ed è oggi osservatore della Guerra in Ucraina dal nuovo continente.

Fare il giornalista e l’inviato in giro per il pianeta, diventare storyteller del proprio tempo e fonte di notizia per milioni di ascoltatori, implica una capacità di comunicazione alimentata attraverso la lettura e la scrittura, così come un costante aggiornamento per acquisire nuove conoscenze e competenze, tenendo viva la curiosità per quello che succede nel mondo. Un ‘mestiere’ entusiasmante, da raccontare soprattutto ai giovani, insieme a qualche consiglio di lettura per capire quali sono i libri e gli autori imperdibili per forgiare i propri strumenti di conoscenza e interpretazione del mondo. Fra i tanti reportage e documentari realizzati da Claudio Pagliara nel corso della sua carriera, spicca certamente "Quel Giorno", il lavoro girato in occasione dei 20 anno dai sanguinosi attentati alle Tori Gemelle di New York: corredato da molte interviste, il documentario rievoca i fatti che hanno preceduto e seguito gli attentati al World Trade Center.

Gli incontri del programma di In_touch 2023 sono realizzati con il contributo finanziario dei fondi strutturali europei PON METRO, a cura di Vuesse&c