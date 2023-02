“Veneto Venti Venti”, dal 24 febbraio a Venezia la mostra fotografica di Massimo Saretta che racconta il Veneto durante il primo lockdown

Dal 24 febbraio al 12 marzo la chiesa di San Leonardo ospita “Veneto Venti Venti”, mostra fotografica di Massimo Saretta che raccoglie immagini scattate in varie città del Veneto durante i mesi del lockdown del 2020.

La mostra, curata da Gastone Scarabello e coordinata dalla società Sichel Consulting, è promossa e patrocinata dal Comune di Venezia e realizzata con il patrocino di The Land of Venice - Regione Veneto. Saranno esposte circa 60 immagini fotografiche, dedicate alle città del Veneto durante il periodo del primo lockdown per la pandemia da Covid-19, tratte dal volume fotografico “Veneto Venti Venti”, edito da Esedra Editrice. Venezia è la settima e ultima ‘tappa’ del tour fotografico che ha coinvolto tutte le città capoluogo di provincia del Veneto. Infatti, la mostra fotografica proviene da Treviso, Vicenza, Verona, Belluno, Padova e Rovigo.

La mostra sarà aperta da martedì a domenica, con orario 10.30-18.30. Il 24 febbraio la mostra sarà visitabile dalle 18. L’ingresso è gratuito. Per informazioni, ufficiostampa@venetoventiventi.it