Poche città al mondo possono vantare un legame con la stampa, l’editoria e la tipografia profondo e duraturo quanto Venezia. Per secoli, la Serenissima è stata la città d’Europa in cui venivano stampati più libri, e ai suoi editori e tipografi si devono non solo innovazioni tecniche, ma anche la diffusione del sapere e delle idee nel mondo del passato: da Aldo Manuzio ad Antonio Zatta, da Giolito de’ Ferrari alla Tipografia Mechitarista dell’Isola di San Lazzaro.

Dalla constatazione di questo passato e dal desiderio di farne vivere l’eredità nasce “Librai antiquari a Venezia”, mostra mercato internazionale del libro antico e raro che si terrà a Palazzo Pisani Revedin, a Venezia, dal 10 al 12 febbraio. Saranno presenti oltre trenta espositori provenienti dall’Italia e dall’estero. Per il pubblico di collezionisti, esperti bibliofili e appassionati della carta stampata sarà l’occasione per un’ampia scelta di incunaboli, stampe e documenti rari, introvabili prime edizioni. Sarà inoltre in esposizione come evento collaterale una serie monografica di libri antichi veneziani. Sabato 11 febbraio alle ore 11 sarà l’occasione per ascoltare il noto imprenditore Brunello Cucinelli sul suo progetto di Biblioteca Universale sul modello di quella di Alessandria, che ospiterà fino a 400mila volumi di filosofia, architettura, poesia, letteratura e artiginato.

Durante la manifestazione, sarà visitabile, sempre a Palazzo Pisani Revedin, anche “Giacomo Casanova. L’esposizione”, una mostra di libri rari, documenti ed edizioni originali di Giacomo Casanova provenienti da varie collezioni private riunite per l’occasione dall’Associazione Librai Antiquari d’Italia.

“Librai Antiquari a Venezia” è un’iniziativa dell’ALAI (Associazione Librai Antiquari d’Italia) e dell’Antica Stamperia Armena, col patrocinio di Comune di Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Ateneo Veneto, Ro.sa.m., Nova Charta, Studium e Brunello Cucinelli. L’evento rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”.

La mostra osserverà i seguenti orari: venerdì 10 febbraio 2023 dalle 14 alle 20, sabato 11 dalle 10.30 alle 20.00, domenica 12 dalle 10.30 alle 17.

Per info: 041 564 9547.