L'assessore Venturini alla presentazione del nuovo IAT Stazione FS Santa Lucia: "Potenziamo l'offerta di informazione e servizi a turisti e residenti"

Inaugurato stamattina il nuovo IAT di Venezia a fianco della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. La nuova sede, in funzione dal 20 dicembre scorso, è stata tenuta a battesimo dagli assessori regionali e comunali al Turismo, rispettivamente Federico Caner e Simone Venturini, e dall'amministratore unico di Vela spa Piero Rosa Salva.

“Oggi, durante un Carnevale che a Venezia sta registrando presenze e arrivi importanti a tre anni dalla grande pandemia che ha colpito tutto il mondo, apriamo le porte del nuovo ufficio IAT di informazione ed accoglienza turistica di Venezia" ha dichiarato l'assessore Caner. "Qui, nel cuore della Laguna di Venezia, in una location strategica, accogliamo i turisti da tutto il mondo che vogliono scoprire le bellezze del Veneto. Vicinissimo all’ingresso di una delle più grandi e frequentate stazioni d'Italia, l’ufficio regionale offrirà un primo assaggio di quella che è l’accoglienza che il turista potrà ritrovare in ogni singola destinazione della nostra regione. Uno spazio studiato nei minimi particolari e completamente accessibile - ha aggiunto - così come lo sono tutti gli uffici IAT presenti nei principali punti di accesso al territorio regionale riconoscibili da un ‘family feeling’ che ci ha accompagnato in questa importante fase di rinnovamento di questi spazi fisici che mettono in connessione le città d’arte con l’intera offerta turistica regionale. Un’esperienza che inizia nei luoghi fisici di informazione ed accoglienza turistica, con la presenza di materiale promozionale coordinato in tutti gli 81 uffici IAT e i 216 info point presenti sul territorio regionale e si integra poi con le informazioni digitali del portale turistico con il DMS regionale”.

Il nuovo IAT si adegua, nell'arredamento e nella veste grafica, allo stile dei principali uffici di informazione turistica delle altre città venete. A novembre 2019 infatti, Regione del Veneto e Comune di Venezia hanno stipulato l’accordo “Hub regionali: le porte dell’accoglienza” proprio allo scopo di adeguare l’allestimento e il layout grafico degli uffici di informazione e accoglienza turistica. Il patto è stato poi rinnovato a settembre 2022.

"Con l'inaugurazione di oggi continua l'impegno delle amministrazioni, a livello comunale e regionale, per potenziare e riqualificare l'offerta dei punti di informazione turistica - ha sottolineato l'assessore Simone Venturini - e di vendita dei servizi collegati al settore del turismo a Venezia. In questo caso apre vicino alla stazione un nuovo IAT, con spazi riqualificati, e si completa così l'offerta veneziana che vede molti punti già rimessi a nuovo come quello in piazza San Marco, quello in piazzale Roma e quello all’aeroporto Marco Polo. Un impegno - ha concluso - che va di pari passo con il tentativo, riuscito già da questo Carnevale, di riqualificare l'offerta turistica legandola molto di più a eventi di qualità riuscendo a intercettare così un pubblico internazionale interessato a scoprire non solo Venezia, ma anche il nostro territorio metropolitano e regionale".

Concorde l'amministratore unico di Vela spa, Piero Rosa Salva: "La società Vela è molto orgogliosa di aver avuto dal Comune di Venezia anche l’incarico di gestire i punti informativi e di accoglienza della città. Questo nuovo ufficio IAT è particolarmente importante perché inserito nella rete degli altri punti brandizzati con il claim regionale 'The Land of Venice'. "La presenza di uno IAT in un punto così strategico e accessibile, a pochi metri dalla Stazione Santa Lucia e in prossimità degli approdi dei vaporetti - ha aggiunto - permette di offrire a chi visita la nostra città un servizio più efficace ed efficiente, senza dimenticare cittadini e residenti che potranno utilizzare lo sportello per le necessità più svariate. Come negli altri punti informativi gestiti da Vela, è possibile infatti acquistare i titoli di viaggio del servizio di trasporto pubblico, i biglietti per l’accesso alle principali istituzioni veneziane o per eventi e spettacoli, prenotare tour turistici e avere informazioni anche sull’offerta disponibile in tutta l’area metropolitana. Un unico sportello multiservizi che garantisce risparmio di tempo e praticità".