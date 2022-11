Teatro Toniolo: un posto in platea o in galleria al prezzo simbolico di € 2,50 per giovani under 26 residenti nei 44 comuni della Città metropolitana e per gli studenti universitari

Torna la grande opportunità offerta dal Teatro Toniolo per i giovani residenti nei 44 comuni della Città metropolitana di Venezia e per gli studenti universitari con un posto a teatro al prezzo simbolico di € 2,50. L’offerta è valida per tutti gli spettacoli di prosa e danza della stagione teatrale 2022/23 del Settore Cultura del Comune di Venezia, in partnership con Arteven il Circuito Multidisciplinare del Veneto, per i giovani fino ai 26 anni.

Per aderire all'iniziativa è sufficiente entrare nella pagina online www.culturavenezia.it/toniolo da lunedì 7 novembre.

Dopo aver scaricato, stampato e compilato il modulo, accompagnato da carta d’identità o badge universitario, i documenti vanno consegnati alla biglietteria del Teatro Toniolo dal martedì alla domenica dalle 15 alle 19. L'iniziativa parte da martedì 8 novembre ed è valida per tutta la stagione.

Grazie a questa iniziativa l'amministrazione comunale intende rivolgere la sua offerta culturale ad un pubblico più giovane, rendendo nel contempo il Toniolo un punto di ritrovo per le nuove generazioni. Non a caso, possono aderire all’offerta anche i docenti che organizzano e accompagnano a teatro i loro allievi che avranno ingresso gratuito.

“Il nostro obiettivo – spiega il sindaco Brugnaro – è quello di incentivare sempre di più i giovani ad andare a teatro, rendendolo maggiormente accessibile e fruibile anche economicamente. L'offerta del cartellone del Toniolo varia dalla prosa alla danza, fino alla comicità e sicuramente incrocerà le passioni di molti. Ecco perché mi auguro di vedere tanti ragazzi approfittare di questa iniziativa dedicata agli under 26 metropolitani e universitari. Anche con queste azioni concrete dimostriamo quanto teniamo a loro.”

A tutti quelli che aderiranno alla promozione verrà consegnata una tessera personale che dovrà essere presentata per l’acquisto del biglietto e al momento dell’ingresso a teatro. La promozione riprende la formula interrotta a causa dell’emergenza Covid: la risposta dei giovani nelle passate stagioni non si era fatta attendere. Per la stagione 2018/19, erano state rilasciate 450 nuove tessere ed erano state rinnovate le 690 della stagione precedente; i biglietti acquistati erano passati da 1.189 a 1.522.