Biblioteca Vez: parte la rassegna "Un'opera al mese". Si inizia con l'artista Marco Iacampo

Un’opera al mese. Dove? In Biblioteca Civica Vez. Portare l’arte nel silenzio attraverso le opere di artisti locali è una volontà di aprire le porte a più discipline in uno dei cuori culturali della città. Un melting pot di parole, matite e colori in un ambiente scelto sempre più spesso da giovani lettori e studiosi di tutte le età che si identificando nella Vez.

“La Biblioteca conferma di essere un luogo di incrocio culturale capace di diventare incubatore di studio ma anche di arte-commenta l’assessore alla coesione sociale Simone Venturini- Portare un artista in biblioteca Vez è la continuazione di un progetto che questa amministrazione ha iniziato tempo fa con la collezione di Verifica 8+1 che ha invaso le stanze di lettura dei più piccoli alla Vez junior”.

Il primo a portare nelle sale di lettura e studio una sua opera è Marco Iacampo, artista e musicista nato a Mestre 46 anni fa: da 5 anni è direttore artistico del progetto “Veneto Contemporaneo”, che si occupa della diffusione di una nuova cultura locale tra tradizione, nuovi linguaggi e coscienza globale attraverso l’ideazione e l’organizzazione di spettacoli ed eventi.

“La nostra città e il nostro territorio sono fucine di artisti, di persone che creano e che lavorano nell’arte con progetti che rendono unici i nostri luoghi. L’arte contemporanea ne è un esempio e per questa amministrazione è un orgoglio far conoscere nei luoghi adibiti alla cultura del nostro comune persone che tutti i giorni impreziosiscono la nostra storia. Iniziare con Marco Iacampo che ha il suo laboratorio nel centro di Mestre ne è un esempio" ha spiegato il vicesindaco Andrea Tomaello.

Iacampo a Mestre si riconosce per la sua opera madre, “Faccette”, una forma di espressione nata nel 2008 quando Iacampo abitava a Milano ed era nel pieno di una sostanziosa produzione grafica e pittorica.Dopo molti fogli e tele disegnati con corpi senza tratti facciali, l’artista si dedicò, quasi per esercizio compensativo, a disegnare volti. Fu un foglio riempito di questi soggetti ordinati a scacchiera a dargli la prima sensazione di essere arrivato a qualcosa che poteva sviluppare in un vero e proprio linguaggio espressivo. Nel 2009 l’artista inventa il brand. Da allora disegna le faccette, tra l’art brut e il design, tra il fumetto e la decorazione.

Le disegna su qualsiasi superficie ( carta, tela, legno, metallo) e con tecniche diverse (matite, pennarelli, chine, colori ad olio, pirografo, timbri, stampa). Sono volti sempre diversi, frutto di una fantasia “emotiva e gestuale” che l’artista improvvisa come fosse un linguaggio musicale (Marco è anche musicista e cantautore e IACAMPO è il suo progetto musicale). Classe 1976 Marco Iacampo è un cantautore e artista visivo della terraferma veneziana. La sua produzione di arte visiva vede il suo apice proprio in questi ultimi anni in cui apre il suo atelier in via Paruta a Mestre dove porta avanti il suo progetto "faccette" e dove continua a sperimentare tecniche e linguaggi visivi.

Il progetto di arte in Biblioteca Vez si lega al progetto già iniziato con Verifica 8+1, storico gruppo di artisti d’avanguardia attivo dal 1978 al 2008, che trova ora casa nelle sale e negli spazi della biblioteca per bambini Vez Junior.