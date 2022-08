"Venezia fa spettacolo"... e lo fa “Sottocasa”: teatro per le comunità e per i più piccoli

Tra storie e laboratori per i più piccoli e per le comunità, "Venezia fa spettacolo" continua … e lo fa Sottocasa - nell’ambito di Palcoscenici Metropolitani promosso dal Settore Cultura del Comune di Venezia - dal 3 al 14 settembre con 11 appuntamenti che si snodano in aree inedite della laguna e della terraferma, tra parchi, ville, corti e giardini. Cinque diverse iniziative artistiche prodotte per creare occasioni d'incontro e di spettacolo dal vivo sul territorio, in un’ottica di inclusione e innovazione sociale, valorizzando allo stesso tempo luoghi e spazi meno frequentati della città: da Favaro a Chirignago, dalla Gazzera a Campalto ai parchi di Mestre, passando per le isole di Pellestrina e della Giudecca, fino alla Serra dei Giardini di Venezia.

Il progetto "Venezia fa spettacolo" è inserito nell’ambito di Palcoscenici Metropolitani, manifestazione di spettacoli dal vivo nella Città Metropolitana di Venezia, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia grazie al contributo del MIC Ministero della Cultura, riservato a organismi finanziati nell’ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo.

Torna così a settembre "Sottocasa", il progetto dello Stabile del Veneto con 11 appuntamenti realizzati assieme alle artiste Susi Danesin e Isabella Moro e alla compagnia Barabao Teatro, che vuole coinvolgere grandi e piccoli in un percorso in cui verranno proposti giochi teatrali accompagnati dalla narrazione di storie fantastiche, avvincenti e pedagogiche. Sono le "Storie buffe e divertenti di fiori, alberi e terra", a cura di Susi Danesin e Daniele Vianello: narrazioni di piccoli semi, di radici, di un mondo sotterraneo che cresce fino ad arrivare alle chiome più folte degli alberi (tre repliche). Quella della deliziosa ma minacciosa "La casetta di marzapane", con Cristina Ranzato e Andrea Vedovato (due repliche). Quella dell’astuto lupo che, per la tremenda fame, imbroglia la piccola protagonista di "Cappuccetto Rosso Rhapsody" (due repliche). Quella di chi da "Eterni secondi" è entrato nella leggenda dello sport. Entrambe con Romina Ranzato e Ivan Di Noia. E poi tre laboratori "Tic, tac, Boom!" per bambini dai 5 anni che, con i loro genitori, saranno coinvolti, grazie alla magia del teatro e alla preparazione di Susi Danesin e Isabella Moro, in attività di movimento creativo.

Il calendario di Sottocasa e un approfondimento degli spettacoli

3 SET 2022 ORE 17.00 a Chirignago - Villa Ceresa (zona parco)

La casetta di marzapane con Cristina Ranzato, Andrea Vedovato

5 SET 2022 ORE 17.00 a Favaro Veneto - Parco Fucini

Storie buffe e divertenti di fiori, alberi e terra con Susi Danesin, Daniele Vianello

6 SET 2022 ORE 17.00 a Gazzera - Parco del Picchio (via Mattuglie alla Gazzera, zona parco giochi)

Tic, tac, Boom! Laboratorio per famiglie di storie in movimento con Susi Danesin, Isabella Moro

7 SET 2022 ORE 17.00 a Pellestrina - Piazzale Bernardino Zendrini (Sestiere Zennari)

Tic, tac, Boom! Laboratorio per famiglie di storie in movimento con Susi Danesin, Isabella Moro

7 SET 2022 ORE 17.00 a Venezia - Serra dei Giardini

Eterni secondi di e con Ivan Di Noia, Andrea Vedovato

8 SET 2022 ORE 17.00 a Venezia Giudecca - Corte dei Cordami

Tic, tac, Boom! Laboratorio per famiglie di storie in movimento con Susi Danesin, Isabella Moro

9 SET 2022 ORE 17.00 a Mestre - Villa Querini (via G. Verdi, 36/38)

La casetta di marzapane con Cristina Ranzato, Andrea Vedovato

12 SET 2022 ORE 17.00 a Mestre - Parco Piraghetto

Storie buffe e divertenti di fiori, alberi e terra con Susi Danesin, Daniele Vianello

12 SET 2022 ORE 17.00 a Mestre - Parco della Bissuola

Cappuccetto Rosso Rhapsody con Romina Ranzato, Ivan Di Noia

13 SET 2022 ORE 17.00 a Chirignago - Circus Chirignago (via Fratelli Cavanis)

Cappuccetto Rosso Rhapsody con Romina Ranzato, Ivan Di Noia

14 SET 2022 ORE 17.00 a Campalto - CepVillaggio Laguna (zona parco giochi)

Storie buffe e divertenti di fiori, alberi e terra con Susi Danesin, Daniele Vianello

Storie buffe e divertenti di fiori, alberi e terra con Susi Danesin, Daniele Vianello

Storie di semi, di radici, di un mondo sotterraneo che non è poi così lontano e che influisce su quello che succede qui, da noi. Storie di radici, reti che crescono sotto ai nostri piedi, ma anche di radici invisibili che crescono come la chioma di un albero sulla nostra testa, fatte di pensieri, parole, persone. Storie di cura e di pazienza.

Tic, tac, Boom! Laboratorio per famiglie di storie in movimento con Susi Danesin, Isabella Moro

I bambini dai 5 anni in su e i genitori saranno coinvolti in un laboratorio aperto in cui verranno proposti giochi teatrali e di movimento creativo accompagnati dalla narrazione di storie fantastiche.

Cappuccetto Rosso Rhapsody con Romina Ranzato, Ivan Di Noia

Dall’astuto lupo, che per tremenda fame, imbroglio la piccola bambina dal rosso cappuccetto, tutti abbiamo sentito parlare. Ma, se all’improvviso la musica cambiasse?

E poi, cambiasse, ancora e ancora? Una girandola di nuove, spassose, inesplorate possibilità si aprirebbero. Orsù che il divertimento abbia inizio!

La casetta di marzapane con Cristina Ranzato, Andrea Vedovato

C’era una volta, una deliziosa casetta in mezzo al bosco e chiunque passasse da quelle parti solleticato dal dolce profumo, non poteva far altro che assaggiare succulente porte di cioccolato, gustosi mattoni di marzapane, squisite maniglie di mele caramellate. Anche tu, tra bizzarre melodie, potrai avvicinarti e assaporare, ma attenzione alla Zaira…. Lei ti sta guardando dalla finestra

Eterni secondi di e con Ivan Di Noia, Andrea Vedovato

La storia dello sport è costellata da atleti che per differenti ragioni, pur avendo perso, sono rimasti nella memoria collettiva, divenendo vincitori morali di gare e competizioni. Uno fra questi è sicuramente il rocambolesco Dorando Pietri di cui andremo a raccontarvi. Ora il silenzio è assordante lo speaker si avvia a dare lo Start… chela corsa abbia inizio!