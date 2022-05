Scarica la programmazione dal 19 al 25 maggio 2022

Da mercoledì 18 maggio arriva sugli schermi di Circuito Cinema l’atteso Esterno notte di Marco Bellocchio. Di seguito il programma completo della settimana fino al 25 maggio.

Nuovi arrivi

Arriva al Giorgione da mercoledì 18 maggio l’ultimo atteso film di Marco Bellocchio Esterno notte, con Fabrizio Gifuni e Margherita Buy. 1978. L’Italia è dilaniata da una guerra civile: da una parte le Brigate Rosse e dall’altra lo Stato. Violenza di piazza, rapimenti, scontri a fuoco e attentati. Per la prima volta in un paese occidentale sta per formarsi un governo sostenuto dal PCI e guidato da Aldo Moro. Il 16 marzo, però, è la data che cambierà per sempre la storia d’Italia.

Al Dante, invece, da giovedì 19 maggio arriva Gagarine – Proteggi ciò che ami di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, con Lyna Khoudri e Alseni Bathily. Alla periferia sud di Parigi l’enorme complesso residenziale Cité Gagarine sta per essere demolito dopo anni di degrado rampante. Tra le 370 famiglie in attesa di essere assegnate ad altre abitazioni c’è il sedicenne Youri che lì è cresciuto e non si vuole rassegnare all’idea di doversene andare.

Novità anche all’Astra da giovedì con il thriller American Night di Alessio Jim Della Valle, con Jonathan Rhys Meyers e Emile Hirsch. Michael Rubino è il capo della mafia di New York ma vuole dedicare la sua vita alla pittura. John Kaplan è il mercante d’arte migliore al mondo nell’individuazione dei falsi. Le strade dei due si incontreranno quando il furto della Marylin di Warhol darà il via ad una serie di imprevisti che sconvolgeranno le loro vite. In versione originale con sottotitoli italiani: lunedì 23 maggio.



Sarà al Rossini, da giovedì 19 maggio, Lunana – Il villaggio alla fine del mondo di Pawo Choyning Dorji, con Sherab Dorji e Ugyen Norbu Lhendup. Ugyen è un giovane insegnante di città che sogna di lasciare il Bhutan per raggiungere l’Australia e lì diventare un cantante. Nel frattempo viene inviato per punizione a insegnare a Lunana, un paesino di 56 anime a 4.800 metri d’altezza dove la scuola non è altro che una stanza in cui si deve scrivere sul muro perché non esiste una lavagna.

Infine, sempre al Rossini da giovedì arriva Firestarter di Keith Thomas, con Zac Efron e Ryan Kiera Armstrong. Per più di dieci anni i genitori Andy e Vicky sono fuggiti, cercando disperatamente di nascondere la figlia Charlie da un’oscura agenzia federale che vuole sfruttare il suo dono senza precedenti e trasformare il fuoco in un’arma di distruzione di massa. Dalla penna geniale di Stephen King.

Proseguimenti

Prosegue al Rossini Doctor Strange nel multiverso della follia di Scott Derrickson e Sam Raimi, con Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il Dr. Strange continua le sue ricerche sul Time Stone. Ma un vecchio amico trasformato in nemico cerca di distruggere tutti gli stregoni sulla Terra, scatenando contro Strange un male indicibile. In versione originale con sottotitoli italiani: martedì 24 maggio.

Resta al Rossini L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat di John Madden, con Kelly MacDonald e Colin Firth. Il 10 luglio 1943 gli alleati sbarcarono in Sicilia alla conquista della “Fortezza Europa” in mano a Hitler. Un attacco destinato ad avere successo e ad aprire una nuova fase nelle operazioni belliche. Fu un vero trionfo dovuto in buona parte a un uomo morto sei mesi prima, un uomo che non c’era: l’operazione Mincemeat. In versione originale con sottotitoli italiani: venerdì 20 maggio.

Infine, passa all’Astra da giovedì 19 Downton Abbey II – Una nuova era di Simon Curtis, con Julian Fellowes, Hugh Bonneville. Lady Violet rivela alla famiglia di aver ereditato una villa nel sud della Francia. Ma da chi, e soprattutto, perché? Queste domande guidano i Crawley in un’avventura in grande stile sulla Riviera francese. Torna con un secondo capitolo cinematografico la saga sulla famiglia aristocratica inglese all’inizio del XX secolo. In versione originale con sottotitoli italiani: martedì 24 maggio.

Il Cinema a 3 euro

Il Comune di Venezia sostiene il cinema a 3 euro. Prosegue a maggio l’iniziativa La Regione ti porta al cinema con 3 euro, per tutti i martedì del mese.

Oggi - martedì 17 maggio, al costo di 3 euro, si potranno vedere: America Latina al Rossini, Finale a sorpresa al Giorgione, The Northman all’Astra, Un figlio al Dante.

Anticipiamo che martedì 24 maggio saranno in programmazione: Nomad – In cammino con Bruce Chatwin al Rossini, Downton Abbey – Una nuova era al Giorgione, American Night all’Astra, Gagarine – Proteggi ciò che ami al Dante.

Eventi

Martedì 17 maggio al Rossini è in programma Lo sguardo su Venezia il documentario di Simone Marcelli, con Ottavia Piccolo e Carlo Montanaro, con le musiche di Pino Donaggio. Tre spettacoli, alle ore 17, 19 e 21: alla proiezione delle ore 19 saranno presenti in sala Ottavia Piccolo, Simone Marcelli e Carlo Montanaro.

Giovedì 19 maggio, alle ore 19, prosegue al Rossini Classici Fuori Mostra - 3. Festival Permanente del Cinema Restaurato. In programma c’è Layla wa zi’ab (Leila e i lupi) della regista libanese Heiny Srour. La serata sarà presentata da Miriam De Rosa. Biglietti: intero 6 euro, ridotto 3 euro.

Giovedì 19 maggio, al Dante alle ore 21, ultimo appuntamento con la rassegna Una città che si-cura, promossa dal Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza del Comune di Venezia. In programma il film Bangla di Phaim Bhuiyan. La proiezione sarà introdotta da letture e riflessioni. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Domenica 22 maggio, al Dante alle ore 10.30, evento speciale con il film E noi come stronzi rimanemmo a guardare… di Pif, alla presenza del regista. In collaborazione con Quarta Parete e UDU. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Casa del Cinema

Proseguono le rassegne di maggio alla Casa del Cinema. Martedì 17 maggio per la rassegna Catherine Spaak, ribelle col sorriso, dedicata all’attrice scomparsa ad aprile, è in programma La calda vita di Florestano Vancini, proiezioni alle 17.30 e 20.30. Mercoledì 18 maggio secondo appuntamento con Ca’ Foscari Short Film Fest 12 che propone: alle ore 17 il film Hiruko - The Goblin di Shinya Tsukamoto; alle ore 20 Dear Etranger di Mishima Yukiko, la regista sarà presente in sala. Giovedì 19 maggio, invece, prosegue la rassegna Una relazione infelice: Piero Chiara e il cinema: in programma c’è Il cappotto di Astrakan di Marco Vicario, proiezioni alle 17.30 e 20.30.

Per tutti gli spettacoli ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, con prenotazione sul sito www.culturavenezia/cinema.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di mascherina FFP2 durante tutta la permanenza all’interno delle strutture, come da Decreto in corso. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 6 anni.